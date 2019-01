„Die Arbeit soll in der Region bleiben“

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Noch bis zum Donnerstag läuft die Bewerbungsfrist für Firmen, die sich am Wiederaufbau der Marienkirche in Wriezen beteiligen möchten. Daran erinnerte jetzt Heinz Müller, Unternehmer im Ruhestand. „Es gibt viel Arbeit und die soll möglichst in der Region bleiben“, erklärte er und fügte hinzu: „Die Beteiligten können sich damit auch selbst ein Denkmal setzen.“

Bereits im Oktober hatte es eine extra organisierte Informationsveranstaltung über die nächsten Schritte beim Wiederaufbau der Marienkirche gegeben. Einheimische Handwerker wurden dabei aufgerufen, sich an der Ausschreibung zu beteiligen. Architekt Rainhardt Pavlitschek hatte die anstehenden Arbeiten zum Teil sogar recht detailreich vorgestellt, aufkommende Fragen beantwortet und auch erklärt, dass die Leistungen in vielen kleinen Einzellosen vergeben werden.

Die Leistungen wurden inzwischen über den Vergabemarktplatz Brandenburg veröffentlicht. Firmen, die sich bis zum Donnerstag über das Kirchenbüro bewerben, werden dann im Vergabeverfahren berücksichtigt, erläuterte Rainhardt Pavlitschek jetzt auf Nachfrage.

Mehr als 3,3 Millionen Euro fließen in das Vorhaben, darunter Mittel aus dem EU-Förderprogramm Leader. 1,5 Millionen Euro sind als Eigenmittel zu stemmen. Aufgrund der Fördermittel ist eine Ausschreibung notwendig.

Die Marienkirche ist das älteste Bauwerk in Wriezen. Bei Kriegsende im Frühjahr 1945 wurde die Hallenkirche aus Backstein bei den Kämpfen um die Stadt weitgehend zerstört. Zu Beginn der 1950er-Jahre wurde zwar das Südschiff instandgesetzt und für die Gemeinde ausgebaut, der Rest blieb aber Ruine. Zu DDR-Zeiten drohte zweimal sogar der Abriss. Seit 1991 setzt sich der Förderverein mit Ingo Mannigel an der Spitze für die Instandsetzung der Kirche ein. Nach dem Turm war die Bauhülle saniert worden. Auch dank Unterstützung der Stadt und Mitteln aus der Städtebauförderung. Später erhielt der Chor wieder ein Dach. Bis 2021 soll das ganze Kirchenschiff geschlossen werden.

Für den Wiederaufbau werden weiterhin Spenden gesammelt. Heinz Müller freut sich bereits auf das nächste Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps Neubrandenburg. „Es findet am 18. Juni, um 19.30 Uhr statt“, kündigte er an. Allerdings nicht in der Kirche sondern auf der Freilichtbühne. (azi)

Weitere Informationen über das Kirchenbüro, Telefon 033456 2080 bzw. E-Mail farchmin@kirche-wriezen.de.