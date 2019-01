Zeitplan soll in Kürze folgen

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Neubau eines „Quartierhauses“ für Senioren in Eisenhüttenstadt durch die kreisliche Seniorenheim gGmbH soll laut Kreisfinanzdezernent Michael Buhrke möglichst schnell umgesetzt werden. „Ein detaillierter Zeitplan wird bald nach dem Kreistagsbeschluss im Februar vorgelegt.“

Es sieht sehr gut aus, dass die kreisliche Seniornheim gGmbH in Eisenhüttenstadt ein Seniorenheim errichtet, das das bisherige, stark sanierungsbedürftige städtische Alten- und Altenpflegeheim in der Poststraße ersetzten soll. Nach dem Sozialausschuss hat nun auch der Finanzausschuss des Landkreises zugestimmt, dass die kreisliche Gesellschaft das Vorhaben realisieren kann. Endgültig wird der Kreistag am 13. Februar darüber abstimmen.

Sollten die Kreistagsabgeordneten Grünes Licht geben, wird die Gesellschaftsversammlung beziehungsweise die Geschäftsführung der Seniorenheim-Gesellschaft beginnen, das Projekt umzusetzen. Einen genauen Zeitplan, wann das Gebäude in Eisenhüttenstadt stehen wird, gibt es noch nicht. „Wenn wir den Startschuss vom Kreistag bekommen, werden wir den Zeitplan schnell vorlegen“, sagte Kreisfinanzdezernent Michael Buhrke der MOZ.

Viel Zeit wollen der Landkreis und die Seniorenheim gGmbH dabei nicht verlieren. Denn der Neubau, der entstehen soll, wird das bisherige städtische Alten- und Altenpflegeheim ersetzen. Der Bau in der Poststraße ist stark sanierungsbedürftig. Dort müsste dringend investiert werden. Da die Stadt das nicht leisten kann, für einen Neubau auch kein Geld hat, wurde nun die Lösung mit der kreislichen Gesellschaft gefunden.

Ein genauerer Fahrplan ist auch deshalb wichtig, damit diejenigen, die in dem künftigen Heim wohnen und betreut werden wollen, Sicherheit haben. Auch den Beschäftigten der städtischen GmbH soll eine berufliche Perspektive eröffnet werden, damit die Unruhe, die es jetzt schon gibt, nicht noch größer wird. Michael Buhrke betonte noch einmal im Finanzausschuss, dass die kreisliche Gesellschaft nicht die städtische Gesellschaft übernehmen werde.

Die Stadt muss sich letztlich dann damit auseinandersetzen, was mit dem Gebäude in der Poststraße passiert und auch mit den Verpflichtungen, die damit noch zusammenhängen. Für die Beschäftigten und auch für die Bewohner, die bis dahin noch in der städtischen Einrichtung sind, soll es eine vertragliche Regelung geben.

Auch wenn sich Michael Buhrke auf keine detaillierte Zeitschiene festlegen will, deutet er doch einen Horizont an. So sei allein für die Planung des Projektes ein Jahr zu veranschlagen. Danach müssten die Bauleistungen ausgeschrieben werden, was auch noch mal Monate dauern kann. Schließlich muss noch gebaut werden.

Der Landkreis und die kreisliche Gesellschaft wollen in jedem Fall auf einer Fläche in der Innenstadt bauen. Im Gespräch ist ein Areal in der Puschkinstraße, das noch der städtischen Gebäudewirtschaft gehört. Entstehen soll auch kein klassisches Pflegeheim, wie es die Planungen der Stadt ursprünglich vorsahen.

Vorgesehen ist ein sogenanntes „Quartierhaus“ mit 72 Plätzen für stationäre Pflege von denen 48 gefördert werden. Darüber hinaus sind 25 Zwei-Raumwohnungen vorgesehen. Ziel sei, eine Teilhabe der Bewohner am öffentlichen Leben zu ermöglichen, weshalb der innenstadtnahe Standort wichtig ist. Insgesamt liegt die grobe Kostenschätzung bei 14 Millionen Euro.