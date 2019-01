Kostenlos Surfen am Leuchtturm

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) 1200 kostenfreie WLAN-Hotspots sollen in diesem Jahr landesweit eingerichtet werden – auch in Fürstenwalde. Dank einer Initiative von Privatleuten ist es aber jetzt schon möglich, an manchen Orten in der Innenstadt zu surfen. Die Verwaltung bemüht sich zudem um drahtloses Internet an Kitas und Schulen.

Das Antippen des WLAN-Netzes fuerstenwalde.freifunk.net genügt, um im Internet zu surfen. An manchen Orten. Vor dem Tourismusbüro in der Mühlenstraße lässt sich so nach dem Weg zu Bibliothek suchen – ohne die mobilen Daten zu bemühen. In der Domstraße dann – auf dem Weg zum gesuchten Ziel – reißt die Verbindung ab; erst in Höhe des Doms taucht das kostenfreie Netzwerk wieder auf, diesmal verbindet sich das Handy automatisch mit ihm.

Möglich macht es das sogenannte Freifunk-Netz: ein für jeden zugänglicher und kostenfreier, nicht kommerzieller Internet-Zugang. 15 Freifunk-Router laufen aktuell im Stadtgebiet – bei Privatleuten, in Jugendclubs oder dem Tourismusbüro; den jüngsten hat Martin Hübner im vergangenen Oktober auf dem Leuchtturm vor dem Museum installiert. Hübner, der sich selbst Freifunker nennt, treibt die Initiative, die ihren Ursprung in Berlin hat, seit 2016 mit Gleichgesinnten in Fürstenwalde voran.

Ziel sei es, ein lückenloses WLAN-Netz aufzubauen. Vor allem rund um den Bahnhof, weiß der 22-Jährige aus eigener Erfahrung, sei der Bedarf am größten: „Pendler könnten in Echtzeit Fahrplaninformationen abrufen, und zwar kostenlos“. Dafür braucht es Mitstreiter: „Freifunk hat viel mit bürgerschaftlichem Engagement zu tun“, sagt Nadine Gebauer. Sie koordiniert das Freifunk-Projekt seitens der Stadt.

„Die meisten Freifunker“, weiß sie, „sind Privatleute.“ Sie stellen einen Teil ihrer Internet-Bandbreite der Öffentlichkeit zur Verfügung. Privates Netzwerk und öffentliches Freifunk-Netz sind strickt getrennt, außerdem wird die Identität der öffentlichen Nutzer beim Surfen verschlüsselt, was die Technologie sicher macht. Zwischen 70 und 100 Meter betrage die Reichweite der Router – je nachdem, wie sie positioniert sind, sagt Hübner. Wegen seiner erhöhten Lage kommt dem Router auf dem Leuchtturm vor dem Museum eine besondere Rolle zu: „Es handelt sich um die erste Mesh-Verbindung“. Der Router vergrößere die Reichweite des vorhandenen im Südanbau des Doms, erklärt Hübner.

Um die Initiative voranzutreiben, sagt Nadine Gebauer, wolle die Verwaltung als nächstes Fürstenwaldes Händler als Freifunker gewinnen. Wie aber soll kostenloses WLAN an die Peripherie kommen? Dafür hat die Stadt beim Land Hotspots beantragt. 1200 solcher öffentlichen und kostenfreien Internetzugänge sollen in ganz Brandenburg eingerichtet werden. Die Stadt wünsche sich WLAN rund um die Pneumant-Halle, Bullenwiese, Bonava-Arena, Große Freizeit und Kulturfabrik, zählt Nadine Gebauer auf. Landesweit werden rund 5 Millionen Euro in den WLAN-Ausbau investiert.

Nicht öffentlich, aber für einen modernen Unterrichtsalltag unerlässlich sind drahtlose Internetzugänge auch an Schulen. „Die Goßmann-Schule wird voraussichtlich die erste sein, die komplett über WLAN verfügt“, sagt Carsten Fettke, Fachgruppenleiter Bau- und Liegenschaftsmanagement. Der dafür notwendige Strom- und Datenschrank sei installiert, nun müssten die Klassenräume mit Routern entsprechend verkabelt werden.

Alle städtischen Schulen, Kitas und Horte sollen so bis Mitte des Jahres Internet bekommen. Der Auftrag dafür in Höhe von 75 000 Euro, so Fettke, sei im vergangenen Jahr ausgelöst worden. „Wir haben mit einer kleinen Verteilung angefangen.“ Bisher verfügen nur die Sekretariate und Mitarbeiterräume über WLAN.