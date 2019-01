2020 wird Erkner wieder Nadelöhr

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Der Landesbetrieb Straßenwesen bereitet eine Sanierung der Flakenfließbrücke vor, die voraussichtlich 2020 beginnt. Etwa neun Monate lang werden Autofahrer nicht durchkommen. Die Stadt will die Sperrung nutzen, um den Radverkehr in der Friedrichstraße neu zu ordnen.

Dass an der wichtigsten Straßenverbindung zwischen Bahnhof und Innenstadt etwas passieren muss, ist lange bekannt. Zuletzt waren im vorigen Sommer Fachleute unter dem Bauwerk zugange, um den Zustand zu prüfen. Klar ist, sagt Harald Kaske, Sachbearbeiter und Brückenspezialist beim Landesbetrieb Straßenwesen, dass die Widerlager, auf denen die Brückenlager aufliegen, reif für eine Erneuerung sind: „Der Beton zerfällt.“

Also werden die alten Widerlager abgebrochen und erneuert, außerdem Fahrbahn und Gehbahn. Auch der Korrosionsschutz wird aufgefrischt. Dazu soll die Brücke hydraulisch hochgepresst werden und etwa 30 Zentimeter höher liegen als die Brückenköpfe, erläutert Kaske. Etwa ein Dreivierteljahr werde das dauern. Lange Zeit war die Maßnahme für dieses Jahr vorgesehen; davon ging die Stadt auch noch aus und hat für dieses Jahr das Geld für die von ihr geplanten Begleitmaßnahmen eingestellt. Es wird aber 2020 werden, sagt Kaske. „Wir sind guter Hoffnung, dass wir noch dieses Jahr ausschreiben.“

Dass bei einer Lücke von 30 Zentimetern zwischen Brücke und Zufahrt Autos nicht durchkommen, ist klar. Die bisherige Planung sieht aber vor, den Fußgänger- und Radfahrverkehr über die Brücke weiter möglich zu machen. Kaske spricht von Rampen, die auf beiden Seiten angebaut werden sollen.

Aber das Verkehrskonzept für das Vorhaben ist noch nicht fertig. Es liegt auf der Hand, dass die Autofahrer die Baekeland-Brücke nutzen müssen, damit ist es aber nicht getan. Es soll noch Zählungen geben, um die zu erwartenden Rückstaus zu ermitteln. Unklar ist auch, wo gegebenenfalls Ampeln aufgestellt werden. Bedacht werden müssen ebenso die Interessen der Schifffahrt, sagt Kaske. „Die Abbruch-Arbeiten sollen außerhalb der Sportboot-Zeiten laufen, den Korrosionsschutz können wir nur bei schönem Wetter machen“, reißt Kaske das Spannungsfeld an.

Dass die Maßnahme nun erst 2020 beginnt, komme ihm sehr entgegen, sagt Erkners Vize-Bürgermeister Clemens Wolter. Die Stadt will nach seinen Worten die Sperrung nutzen, um zwei Brennpunkte im Radfahrerverkehr zu entschärfen. Es geht um die Kreuzung Beuststraße. In Richtung Bahnhof sollen die Radfahrer vor der Beuststraße auf die Fahrbahn geführt werden. Damit würden die ständigen Begegnungen mit den Fußgängern in der engen Kurve vor der ehemaligen Sparkasse wegfallen.

Auch in der Gegenrichtung sollen die Radler von der Flakenfließbrücke kommend auf der Fahrbahn radeln statt auf dem Gehweg und erst am Bechstein-Weg, vor dem Rathaus, auf den markierten Radweg auf dem Gehweg wechseln. Vor der Friedrichstraße 1-3, wo voriges Jahr Halteverbot eingeführt wurde, „kann dann endgültig keiner mehr stehen“, so Wolter. Nach Abschluss der Brückensperrung will die Stadt auch die Beuststraße anfassen. Weniger Straßenraum, mehr Platz zum Parken und für Fußgänger – das ist die Stoßrichtung.