Ein Jahr Aufschub für das KWO-Gelände

Margrit Meier

Hoppegarten (MOZ) Zwei Jahre ist es her, dass die Gemeinde eine Veränderungssperre für das sogenannte KWO-Gelände, unmittelbar am S-Bahnhof Hoppegarten gelegen, erlassen hat. Diese Sperre, informierte Bürgermeister Karsten Knobbe die Gemeindevertreter auf ihrer Sitzung am Montag, läuft in rund acht Wochen aus. Deshalb schlug er vor, diese Sperre um ein weiteres Jahr zu verlängern. Damit will die Gemeinde erreichen, dass der Eigentümer der Fläche, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, dort nicht irgendetwas baut, was den Intentionen der Gemeinde widerspricht. Gleichzeitig haben die Gemeindevertreter im Herbst 2017 ihren Bürgermeister beauftragt, die zwei Grundstücke mit einer Größe von insgesamt rund 4,9 Hektar für die Gemeinde zu kaufen.

Am Montag äußerte sich Knobbe zuversichtlich, dass dieser Kauf dieses Jahr noch über die Bühne geht und auch der Bebauungsplan, der mit einer Veränderungssperre einhergehen muss, rechtzeitig fertig wird, bevor die Veränderungssperre, für die 26 Gemeindevertreter votierten, im nächsten Jahr dann endgültig ausläuft.

Ideen, wofür das KWO-Gelände genutzt werden könnte, gibt es viele. So liebäugelt Hoppegarten damit, dort ein Gymnasium zu errichten. Zumindest war für die Anerkannte Schulgesellschaft mbH (ASG) diese Option im Gespräch. Die ASG will das Areal der Grimm-Grundschule in Hönow übernehmen, sobald die Schüler in ihren Neubau an der Brandenburgischen Straße umgezogen sind. Auch dafür gab es grünes Licht von der Gemeindevertretung, vertraglich noch alles vor den Kommunalwahlen festzuzurren. In einer Machbarkeitsstudie in Sachen Schwimmhalle wurde den beteiligten Kommunen von Schöneiche bis Altlandsberg das KWO-Gelände als das optimale Areal für den Schwimmhallenbau bezeichnet.(mei)