Die geheimen Geschäfte des Jaroslaw Kaczynski

Dietrich Schröder

Warschau (MOZ) Der Chef der PiS-Partei Jaroslaw Kaczynski galt bisher als äußerst machtbewusster, zugleich aber nahezu asketischer politischer Führer Polens. Dieses Bild gerät durch ein geheim aufgenommenes Gespräch ins Wanken.

Zwei silbern glänzende Hochhäuser, die mit 190 Metern Höhe die Warschauer City überragen. Und in denen außer einem Hotel und Büros Dutzende Appartements mit bestem Ausblick für gutbetuchte Käufer geplant waren.

So sollten sie aussehen, die Zwillingstürme, die ein Unternehmen mit dem Namen „Srebrna“ (Die Silberne) in der Weichselmetropole errichten wollte. Und jeder, der sich mit der jüngsten polnischen Geschichte auskennt, wäre wohl irgendwann darauf gestoßen, dass diese Zwillingstürme etwas mit jenen Zwillingen zu tun haben könnten, die auf die Politik des Landes einen so großen Einfluss haben. Mit Lech Kaczynski, dem Staatspräsidenten, der bei einem Flugzeugabsturz im russischen Smolensk den tragischen Tod fand. Und mit dessen Bruder Jaroslaw, dem Führer der Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS), der die Legende vom russischen Attentat in Smolensk auch dafür nutzte, dass seine Partei seit 2015 mit absoluter Mehrheit des Land beherrscht.

Doch die Zwillingstürme wurden nicht gebaut. Als im vergangenen Sommer mitten im Kampf um das Warschauer Oberbürgermeister-Amt bekannt wurde, dass hinter dem Investor „Srebrna“ das „Lech-Kaczynski-Institut“ und damit eine PiS-nahe Einrichtung stand, wurde das Vorhaben abgebrochen.

Der österreichische Projektentwickler Gerald Birgfellner, mit dem Kaczynski um einige Ecken verwandt ist, dürfte davon am meisten enttäuscht gewesen sein. Denn er hatte schon viel Geld in das Projekt investiert und forderte nun bei „Srebrna“ Gewinnausfälle ein.

Am Dienstag kam das damalige Geschehen in die Öffentlichkeit. Die Oppositionszeitung „Gazeta Wyborcza“ veröffentlichte die geheime Aufnahme eines Gesprächs, das Kaczynski und Birgfellner im Sommer 2018 mit engen Vertrauten geführt haben sollen. In der Aufnahme erklärt der Parteichef dem Unternehmer, dass dieser keinen Anspruch auf Zahlungen habe. „Ich würde das alles bezahlen, nur dafür müsste es Grundlagen in den Papieren geben, angefügte Rechnungen zu den vorliegenden Ausarbeitungen“, heißt es wörtlich. An anderer Stelle schlägt Kaczynski, der von Hause aus Jurist ist, dem Österreicher sogar vor, die Firma zu verklagen, um vielleicht doch auf sein Geld zu kommen. Wie die Zeitung in den Besitz der Aufnahme geriet, bleibt offen. Zusammen mit der Veröffentlichung wurde jedoch bekannt, dass zwei Anwälte Birgfellners am Freitag Anzeige gegen Kaczynski wegen Betrugsverdachts gestellt haben. Dies ist für diesen besonders brisant, hat er doch bisher immer höchsten Wert auf seine persönliche Bescheidenheit und Integrität gelegt. Das Andenken an seinen Bruder und seine Mutter, die kurz nach dem Smolensk-Unglück verstarb, und natürlich das Wohlergehen Polens hätten für ihn die höchste Bedeutung, hieß es immer. „Dieser Mythos ist zerstört“, meinten Oppositionspolitiker als Reaktion auf die Veröffentlichung. Die PiS-Partei versucht die Bedeutung der Aufnahme dagegen herunterzuspielen. Parteisprecherin Beata Mazurek schreibt auf Twitter „von alten Gerüchten, mit denen die Opposition einen Krieg gegen Kaczynski“ führe. Laut Regierungschef Mateusz Morawiecki könne man aus den Aufnahmen heraushören, dass „Jaroslaw Kaczynski ein Garant der Anständigkeit für ganz Polen“ sei.

Welche politischen Folgen die Aufnahme haben wird, ist noch schwer zu sagen. Nach der Ermordung des Danziger Oberbürgermeister Pawel Adamowicz, die das Land erst vor zwei Wochen erschütterte, hatten sich die wichtigsten Vertreter beider Lager um eine gewisse Mäßigung bemüht.

Die Veröffentlichung geheimer Gesprächsaufnahmen hat zudem eine unselige Tradition in Polen. Der Chefredakteur der „Gazeta Wyborcza“, Adam Michnik – ein bekannter Oppositioneller aus der Zeit vor 1989 – war 2002 selbst ins schiefe Licht geraten. Seinerzeit hatte der Filmregisseur Lew Rywin der Zeitung angeboten, gegen Zahlung von 17 Millionen Dollar Schmiergeld ein Gesetz verändern zu können, das die Einflussnahme von Printmedien im Rundfunksektor beschränken sollte. Weil Michnik seine geheime Aufnahme von diesem Gespräch erst Monate später veröffentlicht, geriet er in Verdacht, an dem Deal durchaus interessiert gewesen zu sein.

Vor vier Jahren sorgten Unterhaltungen von Ministern der früheren Regierung, die die Kellner eines Warschauer Nobelrestaurants aufgezeichnet hatten, mit für die Niederlage der Liberalen bei der Parlamentswahl. Ihre vulgären Bemerkungen und der abgehobene Lebensstil riefen die Empörung vieler Polen hervor.