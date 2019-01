Der laute Rheinländer ging ganz leise

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Nahezu unbemerkt ist ein Mann für immer gegangen, der zu seinen Lebzeiten stets für Schlagzeilen gesorgt hat. Die Rede ist von Werner Ruppert, auch als „Richter Gnadenlos“ bekannt oder aber als „Wessi, der sich in den wilden Osten verliebt hatte“, wie die Märkische Oderzeitung zu seinem 75. Geburtstag titelte.

Werner Ruppert, der 1933 in Köln geboren wurde, ist am 22..Januar in Eisenhüttenstadt gestorben. Ganz friedlich sei er im Alter von 85 Jahren eingeschlafen, wie es heißt. In der Traueranzeige steht ein Spruch von Cicereo: „Er ist weggegangen, nicht untergegangen.“ Durchaus möglich, dass sich der Rheinländer, der mit viel Ironie durchs Leben ging, diese Worte selbst ausgesucht hat. Zuzutrauen wäre es ihm.

Nachdem er seine Robe im Jahr 2003 an den Nagel gehängt hatte – nach 47 Jahren im Amt, davon 43 als Richter, schrieb er unter anderem Bücher, mit denen er genauso polarisierte wie oft mit seinen Verhandlungen. „Vom Westen lernen heißt siegen lernen“, hieß sein drittes Werk. „Noch so ein Buch und ich bin pleite“, entfleuchte es Werner Ruppert damals. Aber der gebürtige Kölner sagte das nicht etwa wie ein gebrochener Mann, sondern mit einem Siegerlächeln und der typisch rheinländischen Satzmelodie, die er auch nach damals fast zwei Jahrzehnten Jahren im tiefsten Osten Deutschlands noch immer zelebrierte. Er wollte Geschichten aus seiner Zeit in Eisenhüttenstadt für sich selbst und für seine Nachwelt aufschreiben.

Im September 1991 hatte Werner Ruppert erstmals das Eisenhüttenstädter Amtsgericht betreten, das daraufhin bundesweit in die Schlagzeilen geriet. „Wohl nirgendwo in Deutschland ereilt einen Täter die Strafe so oft so schnell wie bei Eisenhüttenstadts schnellstem Richter. Etwa ein Drittel seiner Strafverfahren, 500 Fälle pro Jahr, erledigt Ruppert ‚beschleunigt’: Das bürokratische Hin und Her zwischen Polizei, Gericht und Staatsanwaltschaft ist entschlackt, spätestens nach zwei Wochen ist sein Urteil gefällt – woanders würde es Monate dauern.“, schrieb ein großes Magazin Ende der 1990er-Jahre.

Rupperts Praxis brachte ihm viel Kritik, aber auch viel Lob ein. Mit beidem konnte er sehr gut leben. Kritik stachelte ihn sogar noch mehr an. Den Umgang mit Stichen war er als Hobbyimker übrigens gewohnt. Und Eisenhüttenstadt hatte es dem umstrittenen Rheinländer angetan. Er blieb bis zu seinem Tode in der Provinz.