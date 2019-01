Gesuchter Mann verhaftet

MOZ

Frankfurt (MOZ) Bundespolizisten haben am Montagmittag einen mit Haftbefehl gesuchten Mann auf der Autobahn festgenommen. Die Beamten kontrollierten gegen 12.10 Uhr einen aus Polen kommenden Reisebus an der Anschlussstelle Müllrose. Die Überprüfung eines 47-jährigen Insassen ergab, dass das Amtsgericht Hamburg seit Oktober 2015 wegen besonders schweren Diebstahls nach dem Mann suchte. Er soll im Februar 2015 einen Geländewagen in Hamburg gestohlen haben. Jetzt wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.