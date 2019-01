Hort, Schule und Stadt an einem Tisch

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Die Puschkinschule, der Hort am Mündesee und die Stadtverwaltung unterzeichneten einen Kooperationsvertrag. Damit soll das Konzept der verlässlichen Halbtagsschule gesichert und weiterentwickelt werden.

Aufatmen bei Eltern, Lehrern und Erziehern – die Unruhe um die Betreuung der Kinder in der Puschkinschule hat sich gelegt. Schule, Hort und Stadtverwaltung haben einen neuen Kooperationsvertrag unterzeichnet, der eine engere Zusammenarbeit, organisatorische und inhaltliche Maßnahmen festschreibt, um bestmöglichen Unterricht und verlässliche Betreuung zu gewährleisten. So kehrt nach langen Querelen, Personalnotstand, Schulleiterwechseln und Elternprotesten wieder Ruhe und Konstanz in den Schulalltag ein.

„Wir haben sehr oft mit allen Gremien der Schule und auch mit dem Hort und der Stadt zusammengesessen, Kompromisse und Lösungen gefunden, die nun in einer gemeinsamen Vereinbarung und einem überarbeiteten Konzept münden“, freut sich Schulleiterin Romy Succow, die mit Beginn des Schuljahres die Verantwortung in der Puschkinschule übernahm.

Wichtigster Partner ist der Hort, der auf dem Schulgelände integriert ist. „Wir wollen gegenseitig an Konferenzen teilnehmen, intensiv Informationen zwischen Lehrern und Erziehern austauschen und abgestimmte Strategien bei der Bildung und Erziehung der Kinder umsetzen. Das haben wir im Konzept verankert. Das wollen wir aber nicht nur auf dem Papier festschreiben, sondern in der Praxis umsetzen und immer wieder prüfen“, so Romy Succow.

Man wolle gemeinsam an einem Strang ziehen beim Umgang mit Gewalt, Mobbing oder Zerstörung und einheitliche Regeln und Strategien für ein soziales Miteinander durchzusetzen. Auch über Lernschwerpunkte und Projekte wollen sich Schule und Hort intensiver austauschen, um sich ergänzen und unterstützen zu können. Nicht nur Schule, auch der Hort erfülle einen Bildungsauftrag, betont Hortleiterin Monika Krüger.

Um den Tagesablauf zwischen Unterricht und Hortbetreuung reibungsloser zu gestalten, wurden auch organisatorische Änderungen vereinbart. So werden die Essenszeiten angepasst, damit auch die Erzieher beim gemeinsamen Mittagessen einbezogen werden können. Die Erstklässler können schon nach der vierten Stunde vom Schulgebäude in den Hort wechseln. „Für sie ist ein Schultag sehr anstrengend und der Hort bietet bessere räumliche Bedingungen, Rückzugsmöglichkeiten und viele attraktive Angebote“, sagt Romy Succow.

Freitags endet generell für alle Kinder bis zur 3. Klasse die Schule schon eine Stunde eher um 12.30 Uhr, was vielen Eltern entgegenkommt. Bei Bedarf schließt sich die Hortbetreuung nahtlos an, die bisher erst um 13.30 Uhr begann. Außerdem können die vormittags ungenutzten Horträume von der Schule für Förder- oder Teilungsunterricht genutzt werden.

Gern würden die Erzieherinnen die Lehrer auch am Vormittag unterstützen. Der Bedarf ist da. Die nur teilzeitbeschäftigten Erzieher kämen damit zudem auf mehr Stunden. Das Problem sind jedoch die verschiedenen Arbeitgeber, räumt Birgit Ritter von der Stadtverwaltung ein. Zwar ist die Stadt Träger beider Einrichtungen, jedoch nur für die Erzieher auch Arbeitgeber. Für die Lehrer ist das staatliche Schulamt zuständig, sodass Erzieher nicht ohne Weiteres im Schulbetrieb eingesetzt werden dürfen.

„Wir versuchen dennoch, den Übergang zwischen Schule und Hort so nahtlos wie möglich zu gestalten und die Kompetenzen unserer engagierten Erzieher nutzen zu können“, so Birgit Ritter. Der Kooperationsvertrag ist die Brücke, die Schule und Hort verbinden. Nach den Winterferien beginnt der Probelauf.