Jens Sell

Strausberg (MOZ) Das Blatt der Bandsäge zieht sich waagerecht durchs helle Kiefernholz. Ein fünf Zentimeter dickes und 3,20 langes Brett nach dem anderen wird von Matthias Merkle und Regisseur Rico Wagner, der vergangene Saison mit „Heimatmaschine“ reüssierte, abgehoben und beiseite getragen. Auch Schauspielerin Melanie Seeland und Regisseur Wolfram Scheller von der freien Theatergruppe theater.land tragen die Bretter, die die Welt bedeuten. Denn sie werden zu einer Drehbühne verbaut. Matthias Merkle, dem Hausherren auf dem Areal der ehemaligen Fernmeldezentrale der DDR-Post an der Garzauer Straße, oblag ihre Konstruktion: „Sechs Meter im Durchmesser soll sie groß sein und in beide Richtungen drehbar“, erläutert er. Angetrieben von der Muskelkraft – der Darsteller.

„Wir sind total froh, dass wir hier die Möglichkeiten und das Material haben, so eine Bühne selbst zu bauen“, sagt Melanie Seeland. „Es zeigt, dass in Kunst eben auch richtige Arbeit steckt“, flachst Inés Burdow und legt sich wieder in die Riemen, besser gesagt, sie schiebt die Bandsäge ruhig und gleichmäßig durch den Kiefernstamm.