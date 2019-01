Über 10 000 Unterschriften für Pflegereform

Daniela Windolff

Angermünder (MOZ) Bezahlbare Pflegeheimplätze, die Deckelung der Eigenanteile und Entlastung der Heimbewohner, die Einführung einer solidarischen Bürgerpflegeversicherung sowie eine umfassende Pflegereform, das sind die Hauptforderungen einer Petition der Angehörigen-Initiative Ostbrandenburg, mit der sie sich bundesweit in der Öffentlichkeit und bei der Politik Gehör und Aufmerksamkeit verschaffen.

Mehr als 10 000 Unterschriften haben die Initiatoren bisher bei Aktionen, mit Informationsständen oder per Internet sammeln können, rund 4000 davon allein in der Uckermark.

Hier engagiert sich eine kleine Gruppe von Akteuren seit einem Jahr für diese Initiative und hat seitdem Dutzende öffentliche Aktionen durchgeführt, Unterschriftensammlungen und Informationsstände in Einkaufszentren in Angermünde und Schwedt organisiert und Listen in Pflegeheimen, Arztpraxen, Apotheken, Geschäften und Cafés ausgelegt.

„Wir können nur Danke sagen an die vielen Helfer und vor allem an alle Bürger, die bisher mit ihrer Unterschrift unsere Initiative und unser Anliegen unterstützten“, sagt Siegmar Engelmann von der Aktionsgruppe Uckermark. Der Schwedter gehört wie seine Mitstreiter Klaus-Dieter Puhr und Edelgart Schmidt aus Angermünde zur Angehörigen-Initiative, die sich im vergangenen Jahr in Strausberg-Eggersdorf gründete.

Anlass war die Ankündigung der Awo Ostbrandenburg, Eigenanteile für Bewohner in ihren Pflegeheimen um durchschnittlich 700 Euro pro Platz und Monat zu erhöhen. Steigende Kosten für Tarifabschlüsse der Pflegekräfte, für Ausbildungsvergütung und Investitionen wurden auf die Heimbewohner umgelegt. Die durchschnittlichen monatlichen Eigenanteile für einen Pflegeheimplatz liegen inzwischen in Brandenburg bei 1600 bis 1800 Euro und überstiegen damit in den meisten Fällen die Renten. Und die Kosten werden weiter steigen. Heimbewohner werden zum Sozialfall, Angehörige finanziell extrem mitbelastet, sodass sie selbst kaum für die eigene Altersvorsorge sorgen können. Ein Teufelskreis, den die Initiative heftig kritisiert und die Politik auffordert, Lösungen zu bringen, um Familien vor Altersarmut zu schützen und zugleich die Bedingungen in der Pflege zu verbessern. Verbesserungen dürften allerdings nicht zu Lasten der Hilfebedürftigen durch immer höhere Heimentgelte gehen.

Betroffen sind auch die Awo-Seniorenheime in Angermünde. Hier hat sich um Siegmar Engelmann eine sehr aktive Gruppe der Initiative angeschlossen, die mittlerweile viele Unterstützer in ganz Brandenburg und darüber hinaus gefunden hat. Die Petition soll dem Bundesgesundheitsminister, dem Gesundheitsausschuss des Bundestages und den Sozialverbänden übergeben werden. Die Unterschriftenaktion läuft weiter.