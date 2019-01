Hochsaison für Faschingsfreunde

MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Mit einem kräftigen Hellau begrüßen die ersten Carnevalsclubs ab diesem Wochenende ihre närrischen Gäste. Wo wann gefeiert wird, ob es noch Karten gibt, und was die kosten – die MOZ hat es zusammengetragen.

■Fürstenwalde

„33 Jahre Schabernack – Trebuser Narren sind auf Zack“, lautet das Motto des Trebuser Carneval Club. Die Faschingsfreunde feiern im „Seeblick“ in Trebus. Karten kosten für alle Veranstaltungen 15,99 Euro, verkauft werden sie in der Touristinformation Fürstenwalde, Mühlenstraße 1. Die Partys steigen an folgenden Terminen:

9. Februar, 19.30 Uhr (Es gibt noch 10 freie Plätze, davon acht an einem Tisch.)

16. Februar, 19.30 Uhr (nur noch vereinzelt freie Plätze)

23. Februar, 19.30 Uhr (ausverkauft)

24. Februar, 15.30 Uhr, Seniorenfasching. (Es gibt noch wenige Karten)

2. März, 19.30 Uhr (ausverkauft)

■Grünheide

Der Grünheider Carneval Klub 1968 lädt in diesem Jahr ins „Reich der Mitte“ ein. Das wird in der kleinen Turnhalle auf dem Löcknitzcampus zum Leben erweckt.

Folgende Termine sind geplant:

Sonnabend, 2. Februar, Seniorenfasching (Beginn 18 Uhr); Ticket 10 Euro - einschließlich Busshuttle Spreeau (16.30 Uhr), Hangelsberg Gausstraße (16.45 Uhr), Hangelsberg Bahnhof (16.50 Uhr), Kienbaum Kirche (17 Uhr), Kagel Marktplatz (17.15 Uhr), Altbuchhorst „Hupe“ (17.30 Uhr), Grünheide Marktplatz (17.40 Uhr), Fangschleuse „Aldente“ (17.45 Uhr)

Sonnabend, 9. Februar, Abendveranstaltung (Beginn 20 Uhr); Tickets 16 Euro

Sonntag, 10. Februar, Familienfasching (Beginn 16 Uhr); 8 Euro

Sonnabend, 16. Februar, Abendveranstaltung (Beginn 20 Uhr); Tickets 16 Euro

Sonnabend, 23. Februar, Abendveranstaltung (Beginn 20 Uhr); Tickets 16 Euro

Die Tickets sind in der Tourist-Info am Marktplatz Grünheide erhältlich.

■Markgrafpieske

In Markgrafpieske wird traditionell im Bürgerhaus Karneval gefeiert. Dafür gibt es folgende Termine:

Sonnabend, 9. Februar, Rentnerveranstaltung (Beginn 14 Uhr) – mit Kaffee und Kuchen

Sonnabend, 16. und 23. Februar, Abendveranstaltung (Beginn 19 Uhr) – Kartenvorverkauf am 9. Februar, 14 bis 18 Uhr, im Bürgerhaus, telefonische Bestellung unter 015204442369

Sonnabend, 2. März, Kinderkarneval (Beginn 15 Uhr)

■Bad Saarow

„Ob Fischmarkt oder Reeperbahn – mit dem SCC nach Hamburg fahren“ lautet das Motto das Saarower Carneval-Clubs in diesem Jahr. Alle Veranstaltungen finden im Bahnhofshotel Die Bühne statt, Einlass ist jeweils ab eine Stunde vor Beginn. Vorverkauf: Tel. 0174 9796596.

Donnerstag, 21. Februar, 19.02 Uhr: Weiberfastnacht, Eintritt 11,11 Euro. Männer, die nicht als Frauen verkleidet sind, bezahlen zusätzlich eine „Strafgebühr“ von 10 Euro

Freitag, 22. Februar, 20.02 Uhr: Abendveranstaltung, Restkarten für 14,44 Euro

Sonnabend, 23. Februar, 14.30 Uhr: Kinderfasching (Kinder 3 Euro, Begleiter 5 Euro)

Sonnabend, 23. Februar, 20.02 Uhr: Abendveranstaltung, ausverkauft

■Neu Golm

Sonnabend, 9. Februar, 17.30 Uhr: Fastnachts-Nachfeier im Landhaus

■ Langewahl

Sonnabend, 9. Februar, 19 Uhr: Faschingsveranstaltung des Heimatvereins im Bürgerhaus Berkenbrück. Eintritt 12 Euro, Bustransfer möglich, Vorverkauf am Donnerstag, 18 bis 19 Uhr, im Gemeindezentrum

■ Woltersdorf

„Kommt alle mit Hand in Hand, wir entführen Euch ins Disneyland“ lautet das Motto der Karneval – Session in Woltersdorf. Der Woltersdorfer Carneval Verein (WCV) lädt zur Karnevalsveranstaltung mit anschließender Tanzparty in der Mensa, Vogelsdorfer Str. 7, ein. Beginn jeweils 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, Kartenverkauf: „Das Papierschiff“ Baumschulenstr. 9 A und „Restaurant Taverna Achillion“ Rudolf-Breitscheid-Str. 24

Sonnabend, 2. Februar: Abendveranstaltung

Sonnabend, 9. Februar: Abendveranstaltung

Sonnabend, 9. März: Abendveranstaltung

■ Schöneiche:

Der Faschingsclub Schöneiche feiert unter dem Motto „Kindheitsheld trifft Narrenwelt“ in der Lehrer-Paul-Bester-Halle in der Dorfaue. Termine:

Sonnabend, 2. und 9. Februar, jeweils 19 Uhr, Einlass 18 Uhr, Restkarten am Einlass

■ Erkner/Woltersdorf:

Die Erkneraner Woltersdorfer Karnevalgemeinschaft (EWG) feiert unter dem Motto „Die EWG wird 44 Jahr, da werden Disneyträume wahr“. Dafür gibt es folgende Termine:

Sonnabend, 16. und 23. Februar, erste und zweite Prunksitzung, jeweils 19 Uhr, Stadthalle Erkner, Eintritt: 11 Euro.

Mittwoch, 20. Februar, 15 Uhr: Seniorenfasching, Alte Schule Woltersdorf, Eintritt: 7,50 Euro. Karten gibt es unter anderem bei Crazy Art/Familie Albert, Rüdersdorfer Straße 107 in Woltersdorf und den Filialen der Bäckerei Vetter in Erkner und Woltersdorf.

■Jacobsdorf

Im Saal der Jacobsdorfer Gaststätte „Zum Erbkrug“ gibt es am 8. März zur Frauentagsparty auch närrisches Treiben. Ab 21 Uhr sorgt DJ Bernd für Stimmung und der Jacobsdorfer Karnevalverein zeigt ein buntes Showprogramm.

Kontakt und Infos unter Telefon 0177 5362771.