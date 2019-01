Panketal setzt Segel

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Die Kuh ist vorerst vom Eis. Zumindest sollen die Planungen für die Bebauung auf der innerstädtischen Brache des früheren Kohleplatzes auf den Weg gebracht werden. Leicht machten sich die Panketaler Gemeindevertreter die Entscheidung aber nicht.

Denn nicht nur die Frage des Bauens von bezahlbaren Wohnungen an der Schönower Straße beschäftigte das Gremium. Auch weitere Baugebiete, unter anderem am Eichenring und an der Neckarstraße, standen auf der Tagesordnungsliste. So forderten Kritiker einen Paradigmenwechsel ähnlich wie in Bernau, um den gartenstädtischen Charakter Panketals zu sichern. Am Eichenring will ein Investor Doppel- und Mehrfamilienhäuser mit 200 Wohneinheiten errichten. Auch an der Neckarstraße, wo es im Gegensatz zum Eichenring einen gültigen Bebauungsplan gibt, entstehen Mehrgeschosser, teils mit Fahrstühlen. Während auf vielen privaten Flächen Investoren agieren, ist auf dem Kohlehof die Gemeinde am Zuge.

Das geplante Vorhaben sieht insgesamt zwei Häuser vor, die aus 14 Wohnungen und sechs Gewerbeeinheiten bestehen sollen. Eine Tiefgarage ist dabei. Die Planung, die jetzt mit einem Aufstellungsbeschluss beginnt, wird bis zur Offenlage und Trägerbeteiligung geführt, um über den Satzungsbeschluss das Baurecht zu schaffen. Ob dann wirklich die Gemeinde baut, die Investition wurde in der Vergangenheit auf zwölf Millionen Euro beziffert, ist noch offen.

Die CDU-Fraktion will im Februar, kündigte Fraktionsvorsitzender Karl-Heinz Fittkau an, einen Beschluss zu genossenschaftlichem Bauen im Ort einbringen. Olaf Mangold (SPD) entgegnete, man dürfe nie vergessen, dass es bei Genossenschaften darum gehe, für eigene Mitglieder zu wirken. Die Gemeinde könne dann nicht über die Vergabe der Wohnungen bestimmen. Ursula Gambal-Voß (SPD) beantragte die namentliche Abstimmung. Sie betonte, dass es in diesem Beschluss um die Grundzüge der Bebauung ginge und Investorensuche nicht mit Bauplanung zu verwechseln sei. Schon am Genfer Platz und auch in Röntgental habe sich die Gemeinde als Bauträgerin bewährt. Denn Gewinn aus dem Wohnungsbau zu ziehen, sei nicht die Intention der Kommune.

Jochen Bona (Freie Wähler/Unabhängige/Grüne) sah die Sache kritisch. Er wolle dieses Filetgrundstück nicht blockieren und sehe vor dem Hintergrund großer Investitionen mit Dreifelderhalle und neuem Schulstandort viele Finanzmittel gebunden. Außerdem warf er der Gemeindeverwaltung vor, mit den vielen Planungen gegenwärtig überfordert zu sein. Matthias Horbank (Bündnis Panketal) rief das Gremium zur Raison und betonte: „Es geht hier um nichts anderes als den Bebauungsplan.“

In der namentlichen Abstimmung votierten dann die Mitglieder der SPD, Linken und vom Bündnis Panketal für den Bebauungsplan 27 P „Schönower Straße – ehemaliger Kohleplatz“. Drei CDU-Mitglieder enthielten sich der Stimme. Einige CDU-Mitglieder, Jochen Bona und die Bündnisgrünen Gemeindevertreter lehnten den Beschluss ab.

Später stießen die von einem Investor vorgelegten Planungsziele und dem Ändern des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan 25 P Eichenring auf großen Widerstand in der Runde. Das Areal, das seit den 1990er-Jahren bebaut werden soll, ist nun nicht mit 200 Wohneinheiten in Mehrgeschossern und Reihenhäusern möglich. Schwanebeck würde weiter wachsen, die Strukturfolgekosten von Wasserwerks-Kapazitäten bis Kita müsse die Kommune tragen, kritisierte Hendrik Wendland (Bündnis 90/Grüne). Der Ortsbeirat Schwanebeck war ebenso dagegen. „Wir würden uns die Probleme selbst schaffen“, so Vorsteher Lutz Grieben.