Apfelbauer im Winter

Und Schnitt: Obstbauer Raik Neumann aus Markendorf macht seine Bäume fit für den Sommer. Er schneidet Triebe ab und beeinflusst so, wie viele Früchte die Pflanze tragen wird. © Foto: Stefanie Ender

Stefanie Ender

Markendorf Im Herbst rattern sie noch mit Erntehelfern über die Felder oder grasen die Obstbäume händisch ab. Doch was, wenn die Früchte im Lager verstaut sind? Was machen die Frankfurter Landwirte, wenn der frostige Winter gekommen ist? Dann beginnt die Zeit der Pflege, sagt Obstbauer Raik Neumann aus Markendorf.

Bäume, Technik und die eigene Seelen poliert er derzeit. „Das muss sein. Anfang Januar hatten wir ein paar Tage Betriebsferien“, erzählt er lachend. Denn wenn die Pflanzenwelt in die Winterstarre geht, kehrt auch auf seinem Hof Ruhe ein. Dann repariert er Geräte oder schaufelt Stroh in die Futternäpfe, während seine Hündin Hilde aufgeregt zwischen den elf Pferden umher wuselt.

„Jetzt habe ich die kreative Phase“, sagt er und nimmt den elektrischen Baumschneider in die Hand. Kopfarbeit also, statt körperlich anstrengenden Aufgaben im restlichen Jahr. Raik Neumann schneidet Zweige und Triebe von den etwa mannshohen Bäumen auf seiner Apfelplantage ab. Je nachdem, wo er heute die Schere ansetzt, wird die Pflanze im kommenden Sommer unter- oder überfordert sein. Vorausschauend gärtnern, nennt er das. „Jeder Baum ist einzigartig. Wer sie nicht gern schneidet, ist kein richtiger Obstbauer“, sagt er leidenschaftlich.

Nur drei Helfer beschäftigt Neumann aktuell. Im Sommer waren es wesentlich mehr: „Zwischen 15 und 20 Mitarbeiter hatten wir. Ernte ist halt Handarbeit“, sagt er kopfnickend. Mit 45 Hektar Obstanbaufläche ist der Obst- und Pferdehof Neumann am Rand von Frankfurt einer der größeren Landwirte der Region.

Pflaumen, Süß- und Sauerkirschen, Erdbeeren und Äpfel verkauft er. Den Großteil an die Erzeugergenossenschaft Markendorf Obst. „Ich bin zufrieden mit der diesjährigen Erntemenge“, bilanziert er. Die Trockenheit des Sommers werde sich erst im kommenden Jahr in der Erntehalle bemerkbar machen.

„In dieser Saison schneide ich weniger Knospentriebe ab, denn die Bäume haben weniger gebildet“, so Neumann. Durch den ertragreichen Herbst und die große Trockenheit im Sommer käme das. „Viel Obst bedeutet Stress für die Bäume. Sie stecken dann ihre volle Energie in die Früchte und bilden weniger neue Knospen aus“, erklärt er.

Dass er heute wenige Knospen schneiden muss, hätte er schon im Frühjahr 2017 ahnen können. Damals nämlich gab es lange Frost und viele junge Blüten sind erfroren. „Die Bäume trugen in dem Jahr wenige Früchte“, so der Obstbauer. Die Folge: Sie langweilten sich im Herbst und schossen darauf besonders viele Knospen heraus. „Im folgenden Sommer und Herbst in 2018 konnten wir unglaublich viel Obst ernten. Deshalb haben wir nun wenige Knospen“, erklärt er den biologischen Kreislauf und betrachtet prüfend einen schief gewachsenen Baum.

Auf Ästhetik achtet er. Nicht, weil er das selber besonders wichtig fände, sondern weil sich sonst die Früchte nicht verkaufen würden. „Die Endverbraucher haben hohe Ansprüche. Das Obst muss in der Kaufhalle schön aussehen“, sagt Raik Neumann.

Form, Größe und sogar Farbe spielen eine Rolle. Ist eine Frucht zum Beispiel nicht rot genug, landet sie meist nicht im Ladenregal sondern in der Saftpresse. Vermeiden kann er Druckstellen und helle Färbung nicht. „Ich kann aber jetzt schon bestimmte Äste abschneiden, damit der Baum wieder gerade wächst und nicht falsch beschattet wird“, meint der Baumpfleger.

Eine Direktvermarktung seiner gesamten Früchte oder Verarbeitung zu Mus und Marmelade wären alternative Wege, um das Schönheitsdiktat zu umgehen. Doch das lohne sich für ihn nicht. „Hier wohnen zu wenige Menschen. Berliner her zu locken, ist schwierig“, so Neumann. Die Erzeugergenossenschaft sei deshalb seine „wärmende Decke“, meint er.