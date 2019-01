Zeichen stehen weiter auf Wachstum

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Der Trend hält an. Eberswalde wächst weiter. 2018 konnte die Barnimer Kreisstadt in puncto Einwohner erneut zulegen. Wenn auch nur leicht, um genau 183 Bürger. Per 31. Dezember zählt Eberswalde laut Stadtverwaltung 41 547 Bürger mit Hauptwohnsitz.

Zu danken ist der Zuwachs dem positiven Wanderungssaldo. Den 2106 Bürgern, die die Stadt verlassen haben, stehen immerhin 2490 Zuzüge gegenüber. Was unterm Strich ein Plus von 384 macht. Das Saldo aus Geburten und Sterbefällen hingegen fällt negativ aus. Während das Standesamt 554 Todesfälle zu beurkunden hatte, waren nur 353 neue Erdenbürger zu begrüßen.

Aufschlussreich ebenso die Differenzierung zwischen deutschen und ausländischen Bürgern. Die Statistik des Meldeamtes weist per 31. Dezember 2018 genau 38 580 deutsche Eberswalder aus, 69 weniger als zu Jahresbeginn. Wohingegen die Zahl der ausländischen Mitbürger von 2715 auf 2967 gewachsen ist.

Seit 2008, so hatte Bürgermeister Friedhelm Boginski jüngst auf dem Neujahrsempfang erklärt, könne Eberswalde – nach dem Tiefstand mit 39 000 Einwohnern bis 2007 – von einer „Stabilisierung“ in der Entwicklung der Bevölkerung sprechen. Eberswalde gehöre zu den Städten in der viel zitierten zweiten Reihe, die Stadt sei für Berliner, aber auch „für Menschen aus dem Umland attraktiv geworden“.

Diesem Wachstumstrend wolle die Stadt Rechnung tragen. Etwa mit der Ausweisung neuer, weiterer Eigenheimstandorte, beispielsweise in der Clara-Zetkin-Siedlung (Bärbel-Wachholz Weg mit etwa 30 Parzellen) sowie in Finow (Christel-Brauns-Weg mit 60 Parzellen). Aber auch mit mehrgeschossigem Wohnungsbau durch private Investoren. Gleichzeitig muss die entsprechende Infrastruktur ausgebaut werden. So erhält die Kita Spielhaus in Ostende 2019 einen Anbau, die Bruno-H.-Bürgel-Schule soll umfassend saniert werden. Im Brandenburgischen Viertel sollen neue Hortkapazitäten erschlossen werden. Und, was für Berufspendler wichtig ist, die Verbindung nach Berlin soll verbessert werden. Eberswalde kämpft um einen echten 30-Minuten-Takt für die Schiene.

Trotz des leichten Zuwachses, Bernau holt immer weiter auf, ist Eberswalde dicht auf den Fersen. Die Hussitenstadt knackte im Herbst 2018 erstmals die 40 000er-Marke. Zum 31. Dezember meldet das Rathaus genau 40 287 Einwohner. Mit der Sanierung großer ehemaliger Kasernen sowie der Ausweisung neuer Bebauungsplangebiete hat Bernau – stärker als Eberswalde – den Fokus auf den Mietwohnungsbau gelegt. Vorige Woche erst wurde in Friedenstal (Nähe S-Bahnhof), einem Stadtteil, der Grundstein für 225 Wohnungen gelegt.