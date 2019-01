Theater am Rand bereitet neue Spielzeit vor

Nadja Voigt

Zollbrücke (MOZ) In seinem 21. Jahr des Bestehens blickt das Theater am Rand ohne Wehmut zurück auf seine Erfolgsgeschichte. Sondern vielmehr in die Zukunft: Und stellt sich mit mehr Mitarbeitern einem größerem Publikum und will für frischen Wind zwischen den Theatervorhängen sorgen.

Dazu gehört auch Regisseur Christian Schmidt, der mit „Der Schimmelreiter“ und „Gier. Unterm Birnbaum“ zwei Stücke direkt auf das Oderbruch zugeschnitten hatte. Sie werden auch in diesem Jahr wieder gezeigt. Und natürlich eröffnet das Fontane-Stück das Fontane-Jahr. Denn los geht es im Theater am Rand in Zollbrücke am 15. März mit „Fontane fürs Hier und Heute“, wie es zu „Gier.Unterm Birnbaum“ heißt. Dabei kommt die Kriminalnovelle, die in Letschin und Neulewin spielt, mit großflächigen Videoaufnahmen daher. Und nur zwei Protagonisten spielen fulminant eine ganze Dorfgemeinschaft.

Zwei Akteure stehen auch bei „Wege übers Land und durch die Zeiten“ im Mittelpunkt: Ursula Karusseit und Tobias Morgenstern. Eine weitere Lesung hat ebenfalls für einen Ansturm auf die Kartenreservierung gesorgt: die mit Corinna Harfouch. Dabei wird die bekannte Schauspielerin aus „Die Nachtigall des Zaren“ vortragen, dazu singt Countertenor Hubert Wild und Stefan Maass spielt die Theorbe.

Musikalisch wird es auch bei den anstehenden Konzerten im Frühjahr 2019: Dann erklingen Jazz, die schönsten Lieder von Manfred Krug aber auch Swing sowie groovige Kammermusik. Und Kondschak singt Gundermann. Und natürlich wird getrommelt: Wie immer zu Ostern. Ein ganzes Wochenende lang gibt es diesmal Percussion zum Anfassen. Dazu am Sonntag „Die Grine Kuzine“ und mit „Die Regentrude“ ein Kindertheaterstück nach Theodor Storm.

Ebenfalls auf dem Programm stehen im neuen Veranstaltungsjahr Repertoirestücke wie „Die Entdeckung der Langsamkeit“, „Ein ganzes Leben“ oder „Seide“. Darin: Thomas Rühmann und Tobias Morgenstern. Auch ihr Jubiläumsstück werden die beiden Theatergründer wieder spielen: „Die Glut“. Dann werden die Degen herausgeholt. „Eine ganz andere Art Theater, wie wir sie sonst machen“, sagt Tobias Morgenstern. Das Stück sei gut beim Publikum angekommen. Und das Wichtigste: „Wir haben Lust, es weiter zu spielen.“

Und Lust, ihr Theater für die Besucher zu öffnen, haben die beiden Künstler am 28. April. Dann findet in Zollbrücke erstmalig ein Tag der offenen Tür statt. Der richtet sich, so Tobias Morgenstern und Almut Undisz, vor allem auch an die Menschen aus der Region. Denn er gebe Gelegenheit, hinter die Kulissen und in alle Räume gucken zu können, mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen. „Wir wollen zeigen, dass das Haus zur Landschaft und in die Region gehört.“ Ebenfalls eine Premiere steht am gleichen Wochenende im April an: Dann spielen Thomas Rühmann und Kathleen Gaube „Loveletters“, eine bittersüße Brief-Romanze.

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens haben die Theatermacher sich intensiv mit der Frage „Wie weiter?“ beschäftigt, berichtet Tobias Morgenstern. „Wir wollen das Haus öffnen und sind bereit, Platz einzuräumen für andere künstlerische Ideen.“ Und dennoch ist auch Platz für Altbewährtes: die Saatgutbörse, die Ökofilmtour und das OderKurz-Filmspektakel.