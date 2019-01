„Austragen hat mein Leben gerettet“

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Hans Kummerow steckt den Akku an sein rotes E-Bike. Anschließend hängt er seine beiden blauen Seitentaschen mit dem Schriftzug der Märkischen Oderzeitung links und rechts an den stabilen Gepäckträger. Ein Tastendruck auf den elektronischen Tacho und dann geht es los. Wenn man den rüstigen Rentner so mit seinem Fahrrad wegrollen sieht, glaubt man kaum, dass er schon 80 jahre alt ist: Am Dienstag hat er seinen Geburtstag gefeiert. Vormittags erhielt er Besuch von der Organisationsleiterin der Pressezustellservice Schlaube GmbH in Beeskow, Christiane Stöwer. Sie überreichte ihrem treuen Mitarbeiter eine Geburtstagstorte.

Seit 1996 steht Hans Kummerow an jedem Erscheinungstag um 2 Uhr auf. Viele Jahre, bis zu ihrem gesundheitlich bedingten Ausstieg, hat ihm seine Frau Edeltraut geholfen. Auch Tochter Ute trägt die MOZ aus. „Wir sind eine richtige Zeitungsfamilie“, so der 80-Jährige.

Das Zeitungsaustragen ist nicht immer Haupttätigkeit von Hans Kummerow gewesen. Die meiste Zeit war er „in Uniform“, wie sich Hans Kummerow erinnert: Militär, Polizei, Wachdienst. Zwischendrin eine landwirtschaftliche Ausbildung. Zuletzt, bis zu seiner Verrentung 2003, bewachte er militärische Objekte im Schichtdienst. Dem Schichtdienst ist es geschuldet, dass Hans Kummerow zum Zeitungsaustragen kam. Denn wenn er gerade keine Schicht hatte, hatte er Zeit. Rastlos und fleißig wie er ist, wollte der Beeskower die Gelegenheit nicht versäumen, ein zusätzliches Einkommen zu erzielen. „Untätig herumsitzen ist nicht mein Ding.“ Heute ist er sicher, dass das Zustellen ihm nicht nur Einkünfte, gebracht hat, sondern auch das Leben gerettet hat. Nach einem Herzinfarkt entscheidet sich Hans Kummerow, den morgendlichen Gang an die frische Luft für seine Genesung zu nutzen. Mit Erfolg. „Gerade morgens ist die Luft am besten“, hat er erfahren. Das Zustellen habe ihm geholfen, wieder ganz gesund zu werden. Wenn Hans Kummerow einen Geburtstagswunsch formulieren dürfte, würde er sich wünschen, dass die Briefkastenbesitzer öfter an die Zusteller denken. Die Mülltonnen nicht unnötig lang auf dem Gehweg stehen zu lassen und Briefkästen zeitnah zu leeren, seien nur zwei Beispiele, wie man den Zustellern ihre morgendliche Tätigkeit erleichtern kann. „Manchmal, etwa zu Weihnachtszeit, hängen kleine Aufmerksamkeiten am Briefkasten. Darüber freut man sich natürlich“, so der erfahrene Zusteller.

23 Jahre Zusteller, da kommt auch einiges an Erlebnissen zusammen. „Einmal haben wir uns mit dem Pkw im Schnee festgefahren“, erinnert sich Edeltraut Kummerow lachend. „Gestreut wird immer dann, wenn wir fertig sind“, ergänzt ihr Mann.