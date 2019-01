Beuth Hochschule macht Umfrage

dpa

Berlin (dpa) In der laufenden Antisemitismus-Debatte über ihren Namenspatron will die Berliner Beuth Hochschule für Technik im Februar eine interne Umfrage starten. Dabei gehe es nicht um ein Ja oder Nein für eine Umbenennung, sagte Sprecherin Monika Jansen. Vielmehr wolle die Hochschule erfahren, wie informiert ihre rund 14 000 Studenten, Professoren und Mitarbeiter über die Diskussion sind.

Seit einigen Monaten debattiert die Einrichtung offen über die augenscheinlich antisemitische Einstellung ihres preußischen Namenspatrons Christian Peter Beuth (1781-1853) im 19. Jahrhundert. Er gilt als einer der Väter der Ingenieurwissenschaften. Beuth war zu seinen Lebzeiten nach einer Analyse des Zentrums für Antisemitismusforschung aber auch Mitglied in einem prominent besetzten Zirkel, der sich Tischgesellschaft nannte. Dort hielt er nach Berichten von Zeitzeugen eine antisemitische Rede und war der damaligen Juden-Emanzipation gegenüber wohl auch generell negativ eingestellt.

Diese Haltung sieht eine Initiative an der Hochschule sehr kritisch. Der Name Beuth steht für sie nicht mehr allein für lobenswerten Fortschritt in Bildung, Technik und Gewerbe, sondern auch für Feindseligkeit und Intoleranz gegenüber Menschen jüdischer Herkunft. Die Initiative stieß deshalb eine Debatte zur Umbenennung der staatlichen Fachhochschule an.

Diese hatte sich erst vor rund zehn Jahren nach Beuth benannt. Wenn der Flughafen Tegel schließt, will sie einen Teil ihres Campus’ auf dem Gelände ansiedeln. Zum Thema Beuth und Antisemitismus organisierte die Hochschule Mitte Januar ein Symposium. Es gibt bisher Befürworter und Gegner einer Umbenennung. Inwieweit das Thema die gesamte Hochschule bewegt, will sie nun herausfinden.

Die Ergebnisse der Umfrage im Februar sollen an eine Arbeitsgruppe gehen, die alle bisherigen Ergebnisse ihrer Beuth-Recherchen dem Akademischen Senat vorstellen werde, sagte Hochschul-Sprecherin Jansen. Über eine Umbenennung könne nur die Akademische Versammlung mit ihren 58 Mitgliedern entscheiden. Darin sind sowohl Lehrende, Studierende und Mitarbeiter vertreten.

Steffen Krach, Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung, lobte die offene und transparente Diskussion mit allen Hochschulangehörigen sowie den Einbezug wissenschaftlicher Expertise: „Das hat eine wirkliche, kritische Debatte über den Namensgeber der Beuth Hochschule ermöglicht.“

Krach hält es für eine Pflicht, dass sich eine Hochschule so intensiv mit dem Thema Antisemitismus auseinandersetzt und sich auch zukünftig ihrer Verantwortung bewusst ist. „Die Äußerungen von Beuth waren antisemitisch, darin sind sich die Fachleute einig.“ Der begonnene Prozess müsse nun von der Hochschule fortgesetzt werden und hoffentlich bald zu einem Beschluss über die Namensgebung führen.

In Greifswald hat sich beispielsweise bereits die Ernst Moritz Arndt-Universität nach langer Debatte in Universität Greifswald umbenannt. Grund war unter anderem der Antisemitismus ihres Namenspatrons, des Schriftstellers und Historikers Ernst Moritz Arndt (1769-1860).