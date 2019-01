Wandlitz klagt für sichere Radwege

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Seitdem immer mehr offizielle Radwege in der Gemeinde Wandlitz verschwinden und die Benutzung der viel befahrenen Straßen vorgeschrieben wird, fürchten Radfahrer zunehmend um ihre Sicherheit. Dieser, als Abordnung von Radwegen bezeichnete Vorgang, führt nun auch zum Streit zwischen den Verwaltungen. So geht aus einer aktuellen Wandlitzer Vorlage zum Thema sichere Radwege für die Wandlitzer hervor, wie die Gemeinde bereits seit 2016 darum bemüht ist, in Klosterfelde in der Prendener Straße die Benutzung des Radweges beim Landkreis Barnim durchzuboxen. Die Straße war vor Jahren nach langen Diskussionen grundhaft erneuert worden. Es flossen sogar Fördermittel, um Nebenanlagen wie einen gemeinsamen Geh- und Radweg im damals geltenden Standard herzurichten. Weil nun aber den Radfahrern die mittlerweile gerichtlich durchgeklagten 2,50 Meter Breite zur Verfügung stehen müssen, versagt der Landkreis die Benutzung des gemeinsamen Rad- und Gehweges. „Genau dieser Fall liegt in der Prendener Straße vor, dort wurde unser Antrag auf Ausschilderung des Radweges abgelehnt“, bestätigt am Dienstag die Wandlitzer Ordnungsamtsleiterin Ilka Paulikat.

Auch zu zwei Radwegen in Zerpenschleuse gibt es Unstimmigkeiten mit den Landkreis. Entlang der Schorfheidestraße und der Berliner Straße verfügte die Barnimer Verkehrsbehörde die ersatzlose Abordnung - die Radwege wurden schlichtweg gestrichen.

In beiden Fällen wird die Gemeinde Wandlitz nun Klagen einreichen, versicherte die Ordnungsamtsleiterin. In der Debatte erzürnte der aktuelle Trend die Gemeindevertreter. So verwies Ralf Becker von der SPD auf den Umstand, dass bei sich ändernder Rechtsauffassung doch eine „Art von Bestandsschutz“ gelten müsse. „Für mich ist das unbegreiflich. Seit 2011 wurden doch etliche Radwege mit Fördermitteln gebaut, das kann doch jetzt nicht alles umsonst gewesen sein“, ereiferte sich der 80-jährige Gemeindevertreter. Olaf Berlin, Ausschussvorsitzender und CDU-Fraktionschef, dankte der Verwaltung für die Versuche, im Sinne der Radfahrer für Sicherheit zu sorgen. Immerhin war es der Verwaltung für den Ortsteil Wandlitz jetzt gelungen, entlang der L 100 bis zum Ahrendseer Kreisel in Richtung Klosterfelde ein Benutzungsrecht des gemeinsamen Geh- und Radweges „zurück zu erobern“. In Richtung Süden gilt dieses Recht nur von der Kreuzung Thälmannstraße bis zur Bernauer Chaussee. Für Basdorf haben gerade Untersuchungen begonnen.