Die Konjunkturparty ist vorbei - Unternehmer der Region in Sorge

Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Firmen in Berlin und Brandenburg bewerten ihre Geschäftsaussichten zunehmend kritischer. Nicht nur die globale politische Situation trübt die Stimmung, auch hausgemachte Probleme: Sieben von zehn Unternehmen beteiligen sich nicht mehr an öffentlichen Ausschreibungen.

Nur ein Wunder kann den harten Brexit noch abwenden. Das bekommt Jan Eder derzeit aus der britischen Wirtschaft zu hören. Bricht die Konjunktur in Berlin und Brandenburg nach einem harten Brexit ein? „Es wird Bremsspuren geben, aber keine Katastrophe“, meint der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer IHK Berlin. In der Hauptstadt treiben mehr Firmen Handel mit Großbritannien als in Brandenburg. Eder rechnet für Berlin mit konjunkturellen Rückgängen. Auch die Brandenburger sind besorgt. „Die Planungsunsicherheit ist enorm“, sagt Mario Tobias, Eders Kollege aus Potsdam. In Brandenburg gibt es weniger Großbetriebe, die direkt mit britischen Partnern zusammenarbeiten. Vielmehr sind kleinere Firmen indirekt über Zulieferer betroffen.Vor allem kleine Familienunternehmen dürften Probleme bekommen. Der bevorstehende Brexit wird auch als eine Ursache dafür gesehen, dass die Nachfrage nach Exporten aus der Region gesunken ist.

Der bevorstehende Bruch mit den Briten, der Handelskrieg zwischen den USA und China, die Spannungen mit Russland trüben die Stimmung bei den Unternehmen in Berlin und Brandenburg. Das geht aus dem aktuellen Konjunkturreport der vier Industrie-und Handelskammern aus beiden Ländern hervor. Er wurde am Dienstag in Berlin vorgestellt. Die Geschäftslage ist zwar allgemein weiter gut. Aber: „Die absolute Konjunkturparty ist vorüber“, sagt Jan Eder. Offen ist aus Sicht der Experten, ob es sich um eine Delle im Konjunkturverlauf handelt oder eine Trendwende zu einem gravierenden Abschwung. Allerdings rechnen sie mit mehr als nur einer kurzfristigen Schwankung.

Vor allem Industrie- und Dienstleistungsunternehmen beurteilen ihre Lage schlechter – die Berliner mehr noch als die Brandenburger. Die Geschäftsprognosen fallen skeptischer aus. Dabei schauen die Ostbrandenburger mit den größten Bedenken in die Zukunft. Mit einer Ausnahme: Das Baugewerbe freut sich über gute Geschäfte und sieht zuversichtlich ins neue Jahr. Dieses hat für die meisten Firmen mit höheren Mautkosten begonnen. Rund zwei Drittel der Unternehmen belastet die Anhebung der Mautsätze zum 1. Januar. Besonders stark sind Industriebetriebe betroffen, die diese Kostensteigerung auch größtenteils an ihre Kunden weitergeben wollen. Die Vertreter der Wirtschaft fordern, dass die Einnahmen aus der Maut zur Verbesserung der Infrastruktur eingesetzt werden. „Es kann nicht sein, dass Baustellen über Monate oder Jahre hinweg zur Spurverengungen und Staus führen“, sagt Mario Tobias. Es müssten 24 Stunden-Baustellen eingerichtet werden. Allerdings dürfte die zurückgehende Neigung der Firmen, öffentliche Aufträge anzunehmen, den öffentlichen Straßenbau nicht gerade befördern.

Nicht einmal die Hälfte der Unternehmen in Brandenburg beteiligen sich noch an Ausschreibungen der öffentlichen Hand. Das liegt vor allem am bürokratischen Aufwand. Durchschnittlich 20 Stunden Arbeitszeit investiert ein Betrieb in die Bewerbung um einen Auftrag. Die Neigung mitzubieten wird noch einmal gebremst, weil Firmen bei öffentlichen Aufträgen höhere Mindestlöhne leisten müssen. In Brandenburg haben Firmen ab 1. April 10,50 Euro pro Stunde zu zahlen, in Berlin wird über mehr als elf Euro diskutiert. Zwölf Prozent der befragten Unternehmen in Brandenburg wollen aufgrund des gestiegenen Mindestlohns nicht mehr an den Ausschreibungen teilnehmen.

Das größte Problem für die Unternehmen ist jedoch nach wie vor der Fachkräftemangel. Bis zu 150 Tage brauchen Firmen derzeit, um freie Stellen zu besetzen. „Die Situation hat sich dramatisiert“, schätzt Gundolf Schülke, Hauptgeschäftsführer der IHK Ostbrandenburg ein. Die Ostbrandenburger IHK hat gemeinsam mit der Arbeitsagentur und der Handwerkskammer eine Aktion gestartet, um Berlin-Pendlern Jobs in Brandenburg anzubieten. „Die Resonanz ist gut“, sagt Schülke. Deutlich über 100 Anfragen von Pendlern habe es bereits gegeben. Überlegt wird nun, die Aktion auszuweiten. Die Jobaussichten bleiben für Arbeitnehmer gut, vor allem in der Dienstleistungsbranche und dem verarbeitenden Gewerbe. Bau und Handel fragen weniger stark nach Arbeitskräften nach – weil sie kaum Aussichten sehen, welche zu finden.

Zufrieden zeigten sich die Vertreter der Kammern mit der Entscheidung der Kohlekommission zum Ausstieg aus der Braunkohleverstromung. Damit gebe es jetzt Planungssicherheit. Die Politik soll nun unter anderem die Ansiedlung von Großunternehmen in der Lausitz erleichtern.