Führungen und noch viel mehr

Elke Lang

Storkow (MOZ) Dass die Gefährten der Nacht mit ihren Veranstaltungen in Storkow ungebrochen große erfahren, belegt eine Statistik seit 2013. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 900 Gäste registriert, wie der Vereinsvorsitzende Eike Teichert bei der Jahreshauptversammlung bekanntgab.

Wenn die Gefährten der Nacht aus Storkow sich treffen, und sei es auch nur zur internen Jahreshauptversammlung, dann immer „gewandet“. Was bei anderen Vereinen Uniformen oder einheitliche T-Shirts sind, ist bei ihnen das mittelalterliche Gewand, „um sich mit unserem Anliegen zu identifizieren und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu festigen“, wie der Vereinsvorsitzende Eike Teichert den gemeinsamen Beschluss erläutert. Alle 50 Mitglieder kommen diesem mit Freude nach und investieren persönlich sehr viel, um ihre Kostüme immer weiter zu vervollständigen und der Zeit und Region, in die sie hineingehören, anzupassen. Schließlich ist der Zweck des Vereins „die Förderung von Heimatkunde und Heimatpflege, verbunden mit Kunst und Kultur, um sie für die Allgemeinheit zu erhalten und ihr nahe zu bringen“.

An erster Stelle – und das war auch der Ausgangspunkt der Vereinsgründung – stehen die Nachtwächterführungen, deren zehntes Jahr ganz groß auf der Burg Storkow am 21. September gefeiert wird. Es finden öffentlich jährlich zehn Große Nachtwächterführungen statt. Dazu kommt noch am 21. Dezember eine „Zauberhafte Märchenführung für große und kleine Kinder“ auf dem Burghof und rund um die Burg herum. Als eigene Veranstaltung steht am 26. Oktober wieder die Vorführung des immer ausverkauften Spektakels um den „Roten Tod“ an. „Die Einnahmen, die von den Mitglieder im Alter von 18 bis 79 Jahren – der aktuelle Altersdurchschnitt beträgt 53 Jahre – durch ihren immensen Einsatz erzielt wurden, konnten wir in die darstellerische Ausbildung durch Fachleute sowie in die Beschaffung von Requisiten und insbesondere Ton- und Lichttechnik investieren“, freut sich der Vorsitzende.

Aber auch für die Vereinsmitglieder bleibt etwas übrig, so für die Ausrichtung des üppigen Neujahrsfestessens nach der Jahreshauptversammlung auf der Burg, zu dem Familienangehörige sowie Freunde und Unterstützer des Vereins eingeladen waren. Auch eine „Gewandete Vereinsfahrt“ im April nach Meißen konnte dadurch finanziert werden. Sie gehörte wie das Kirchstraßenfest als Dankeschön für die Anwohner, welche die regelmäßigen Nachtwächterführungen durch ihre enge Gasse tolerieren, zu den geselligen Höhepunkten des Vereinslebens.

Schwerpunkt für 2019 sind unter anderem die Beteiligung am 4. Kinder-Kultur-Festival am 19. Mai auf der Burg, am 10. und 11. August am Ritter- und Räuberfest im Irrlandia, am 15. September am zehnten Hoffest auf der Burg und Der Rote Tod am 2. November. Die Karten dafür werden bereits auf dem Hoffest verkauft. Entsprechend der großen Nachfrage gibt es erstmals zwei Aufführung: um 16 Uhr ohne anschließende Gruselführung durch die Stadt und um 19 Uhr mit Gruselführung. Auch beim Musikfestival Alinae lumr vom 17. bis 19. August und beim Weihnachtsmarkt am 7. und 8. Dezember sind die Gefährten der Nacht wieder dabei. Es zeigt sich: Sie sind zurzeit wohl der öffentlichkeitswirksamste Verein in Storkow.