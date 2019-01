Ein Sturkopf setzt sich durch

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Karl-Heinz Schröter hat als brandenburgischer Innenminister viele Aufs und Abs erlebt. Die Kreisreform endete im Fiasko. Dafür verschaffte er sich kurz vor Ende der Legislaturperiode ein Erfolgserlebnis, indem er gegen so alle Gepflogenheiten verstieß, an die sich ein Minister sonst hält.

Es war der Coup der Regierungsbildung 2014: SPD-Chef Dietmar Woidke wählte sich den Landrat von Oberhavel, Karl-Heinz Schröter, als neuen Innenminister. Damit wurde der bis dahin größte Gegner einer Kreisreform in der kommunalen Familie mit der Aufgabe betraut, eben jene Kreisreform durchzuziehen. Was sollte da noch schief gehen?

Letztlich ging alles schief: Die Linke pochte auf einen Marathon an Bürgerveranstaltungen, auf denen Schröter die Zuhörer eher vor den Kopf stieß als sie für das Reformprojekt zu begeistern. Die Gesetzentwürfe wurden nur sehr langsam erarbeitet und im Parlament auch aus der Koalition heraus bemängelt. So hatten die Gegner der Reform Zeit, sich zu formieren, und das Zeitfenster schloss sich. Letztlich musste Regierungschef Woidke das Vorhaben in letzter Minute absagen, und der Innenminister stand als Verlierer auf weiter Flur.

Erfolge suchte sich der Ex-Landrat folglich auf einem anderen Terrain: die Innere Sicherheit. Er stoppte die zweifelhafte Kriminalitätsstatistik, die mit zusammengefassten Straftaten den Eindruck von sinkenden Einbruchsdelikten suggerierte. Schröter erklärte die Polizeireform von 2010 für gescheitert, die zuvor drei SPD-Innenminister versucht hatten durchzuziehen – darunter Dietmar Woidke.

Stattdessen setzte er durch, dass die Ausbildungskapazitäten bei der Polizei in ungeahnte Höhen gesteigert wurden. Auch beim Verfassungsschutz wollte der Innenminister zurück zu den Personalbeständen, die es in der SPD-CDU-Koalition bis 2009 gab. Und damals waren der Islamismus, die Reichsbürger und die sogenannten Neuen Rechten in Brandenburg noch weitgehend unbekannt. Allerdings wurde Schröter immer wieder vertröstet.

Finanzminister Christian Görke (Linke) verkündete mehrfach, dass er kein Verständnis für den gewünschten Stellenaufwuchs habe. So wurde der Doppelhaushalt 2019/20 ohne die von Schröter beantragten 35 neuen Stellen beschlossen.

SPD-Fraktionschef Mike Bischoff bestätigte am Dienstag, dass es in der Vorwoche eine Einigung mit den Linken gab, das Verfassungsschutzgesetz zu ändern, die Kontrollen des Geheimdienstes zu verschärfen und 20 zusätzliche Stellen zur Verfügung zu stellen. Allerdings fanden die Gespräche ohne Schröter statt, und der verkündete vergangenen Donnerstag vor allen Mitarbeitern des Verfassungsschutzes, dass er durch Umschichten unbesetzter Stellen 27 neue Mitarbeiter für den Geheimdienst einstellen will. Eine Aussage, die zu dem Zeitpunkt nicht mit der eigenen Landtagsfraktion, einschließlich Bischoff, geschweige denn mit dem Koalitionspartner abgestimmt war.

Schröter befand sich in einer Win-win-Situation. Im eigenen Haus gilt er jetzt als Vorkämpfer für die Innere Sicherheit, und die SPD-Fraktion feiert ihn, weil er den Koalitionspartner in eine Krise gestürzt hat. Regierungschef Woidke musste sich hinter Schröter stellen – ihn zu entlassen, kann sich die Partei so kurz vor der Wahl nicht leisten.

Und selbst wenn die Linke das Regierungsbündnis platzen ließe, könnten die SPD-Wahlkämpfer über die Marktplätze ziehen und erklären, wie wichtig ihnen die Innere Sicherheit ist. Allen voran sicher Karl-Heinz Schröter, der sich nach einigem Zögern eigentlich entschlossen hatte, nicht für den nächsten Landtag zu kandidieren.

Aber als der durchsetzungsfähigste SPD-Minister dieser Legislaturperiode könnte die Kreisreformschlappe ganz schnell in den Hintergrund treten und sich Perspektiven über den Wahltag hinaus abzeichnen. Ist die Provokation mit dem Ausbau des Verfassungsschutzes der Versuch Schröters, sich noch einmal neu zu positionieren? Eher nicht. Aber ganz sicher hatte der Marathonläufer aus Oberhavel im Blick, nicht als Verlierer aus dem Rennen zu gehen.