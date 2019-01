Schüler bringen ihr Leben auf die Bühne

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) An Grundschülerinnen und Grundschüler der vierten bis sechsten Klassen richtet sich das neue Schulprojekt des Tanzsalon Zippels, das zusammen mit dem STATTwerke-Verein angeboten wird. Unter dem Motto „Dance Your Life“, Englisch für „Tanz Dein Leben“, haben die neun bis zwölf Jahre alten Kinder die Gelegenheit, an zwei Ferien-Tanzcamps sowie vier weiteren Wochenendworkshops teilzunehmen, die für sie kostenlos sind. Jeweils fünf Stunden pro Tag werden die Mädchen und Jungen von Profis im Tanz unterrichtet. Das Besondere daran sind die begleitenden Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen. Zum Abschluss des Projektes wird es eine Tanzpräsentation geben. Das ungewöhnliche Bildungsangebot wird durch den Bundesverband „Tanz in Schulen“ mit Fördergeldern aus dem Programm „Chance Tanz“ ermöglicht.

Los geht es in diesem Jahr mit zehn bis zwölf Kindern aus der Grundschule Bruno-H.-Bürgel, in der die gemeinsame Einladung des STATTwerke-Vereins mit Hauptsitz in Neuruppin und des Tanzsalons auf enormes Interesse gestoßen war. „Diese große Resonanz freut uns natürlich, weil sie zeigt, dass wir mit ,Dance Your Life’ offensichtlich einen Nerv treffen“, sagt Andreas Gläßer, der im Tanzsalon Zippel Yoga-Kurse gibt und beim neuen Schulprojekt für die Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen zuständig ist. Den tänzerischen Part übernimmt Nina Natalia Fesenko, eine der gefragtesten Trainerinnen im Tanzsalon, der übrigens an der Puschkinstraße 16 zu finden ist.

Dort geht auch „Dance Your Life“ über die Bühne – und zwar in den Winterferien vom 6. bis 8. Februar, am 23./24. Februar, 23./24. März, 6./7. April sowie in den Osterferien vom 13. bis 17. April. Zur öffentlichen Abschlusspräsentation wird dann für den 17. April in den Tanzsalon eingeladen.

Ebenfalls noch in diesem Jahr sind die Viert- bis Sechstklässler der Karl-Sellheim-Schule an der Reihe.2020 wird das gemeinsame Projekt von STATTwerke-Verein und Tanzsalon mit der Grundschule Schwärzesee und mit der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule fortgesetzt.

„Überall geht es darum, mit Mitteln des Tanzes eigene Erlebnisse aufzuarbeiten“, sagt Andreas Gläßer. Dabei könne es ebenso um erfreuliche Kleinigkeiten wie um ärgerliche Begebenheiten gehen. Die Teilnehmer würden entscheiden, ob sie vom ersten Verliebtsein schwärmen oder Mobbing-Vorkommnisse thematisieren wollten. „Die Auswahl ist so bunt wie das Leben“, betont der Entspanungs- und Achtsamkeitstrainer.