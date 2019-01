Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) „Der Landrat im Gespräch“ heißt ein Dialogforum, mit dem Gernot Schmidt (SPD) jetzt in Wriezen Station machte. An seiner Seite Friedemann Hanke (CDU), Erster Beigeordneter und Fachbereichsleiter Soziales, sowie Wriezens Bürgermeister Karsten Ilm (CDU).

Das Themenspektrum beim Dialogforum „Der Landrat im Gespräch“ am Montagabend im Mehrzweckrsaum der Salvador-Allende-Schule in Wriezen war breit. Hintereinanderweg kamen die Bürgerfragen zum Beispiel zu Querungshilfen beziehungsweise Fußgängerüberwegen an stark befahrenen Straßen wie der L 33 in Schulzendorf und der Frankfurter Straße im Stadtzentrum. Dort ist erst vor wenigen Tagen eine Frau bei einem Verkehrsunfall getötet worden.

Nachgehakt wurde unter anderem auch zum Verbleib der Produktionsschule, die nach Bad Freienwalde wechseln soll. Nicht immer antwortete Landrat Gernot Schmidt selbst. „In der Kurstadt gibt es einfach bessere Bedingungen“, erklärte der Beigeordnete Friedemann Hanke. Wriezens Bürgermeister Karsten Ilm ergänzte mit Blick auf den Bildungscampus, dass man mit dem Landkreis im Gespräch sei, ein Angebot in der Erwachsenenbildung neu zu etablieren.

Die Finanzierung der Schöpfwerke im Oderbruch interessierte ebenso wie die Biberproblematik oder die anstehende Kommunalwahl. Zur bisher fehlenden Gefahren- und Risikoanalyse meldete sich auch Karsten Birkholz zu Wort. Der Amtsdirektor des Amtes Barnim-Oderbruch erinnerte daran, dass hier eine externe Firma nicht so gearbeitet habe wie gewünscht und der Vertrag gekündigt worden sei.

In Bezug auf die von Wriezen gewünschte Einstufung als Mittelzentrum überraschte der Landrat mit einer Forderung. „Weist Industriegebiete aus, dann können wir weiter reden“, erklärte Gernot Schmidt. Doch dafür gibt es in der Stadt kaum geeignete Fläche, hieß es unter anderem von Jutta Werbelow, SPD-Fraktionschefin in Wriezen.

Beim Thema direkte Bahnverbindung nach Berlin machte der Landrat den Anwesenden keine Hoffnung auf eine schnelle Lösung. Stattdessen empfahl er die neue Schnellverbindung per Bus nach Strausberg zu nutzen, die als Modellprojekt eingerichtet wird.

Zur Kritik an zu langen Prüfzeiten bei der Klärung von Rechtsansprüchen auf einen Kita-Platz räumte Friedemann Hanke massive Personalprobleme ein, die inzwischen jedoch behoben seien. Gernot Schmidt machte dazu deutlich, dass er dieses Aufgabengebiet gern in die Verantwortung der Kommunen geben würde.