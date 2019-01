Vom Leiterwagen zum Holzhänger

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Der Leiterwagen mit Strohgebilde wird nun ein Holzwagen mit echten Stämmen. Erst Ende des Sommers wird die geplante Skulptur wohl die Fläche an der Töpferstraße Ecke Am Knick zieren. Doch der Künstler kann loslegen.

Die endgültige Idee ist erst auf der zurückliegenden Stadtverordnetenversammlung gereift. Viele Male wurde zuvor schon über die geplante Kunst gegenüber vom Storchenkietz diskutiert. Nun weiß Künstler Eckhard Herrmann, was er zu tun hat. Zur jüngsten Stadtverordnetenversammlung war er eingeladen und hatte die Entstehung seiner Idee nochmal erläutert. Einen schmuckvollen Leiterwagen mit einem Milan, wie er im Joachimsthaler Stadtwappen auftaucht, hatte er sich ausgedacht. Damit der Wagen nicht komplett kahl daherkommt, sollte echte Ladung her. Was lag da näher als das Gold der Schorfheide?

Doch ein Leiterwagen beladen mit Holzstämmen fiel bei den Beratungen im vergangenen Jahr durch. Denn, so wurde in der Runde moniert, ein Leiterwagen wurde nie mit Holz beladen. „Kann es nicht sein, dass ein armer Bauer nur einen Wagen hatte und damit Holz holte?“, wagte Herrmann in der Stadtverordnetenversammlung nochmal einen zaghaften Versuch.

Doch das Holz hatte das Gremium in den Sitzungen zuvor bereits ad acta gelegt. Stroh oder Heu, oder besser ein Strohgebilde aus Metall gefertigt, sollte den Leiterwagen zieren. Nicht ganz einfach, aber machbar. „Die Stofflichkeit des Heus mit Metall sichtbar zu machen, ist äußerst kompliziert. Aber ich würde mich der Herausforderung stellen und so ein amorphes Gebilde auf den Leiterwagen bringen“, sagte Herrmann zu. Sieben zusätzliche Stahlplatten seien dazu schon nötig, aus Sicht des Künstlers aber finanzierbar. Bisher sind für Skulptur und die notwendigen Pflasterarbeiten auf der Fläche 15 000 Euro im Stadthaushalt eingeplant.

Der Stadtverordnete Siegfried Wollenberg war es letztlich, der das Vorhaben noch einmal auf den Kopf stellte und vorschlug, einfach den Wagen auszutauschen. Statt eines Leiterwagens könne doch ein historischer Wagen gefertigt werden, mit dem typischer Weise Holz gefahren wurde. „Heu gefahren wurde doch überall. Das Typische für unsere Region ist doch aber Holz“, so Wollenberg.

Ein Vorschlag, der – zumindest bei den samt Bürgermeister fünf anwesenden Gremiumsmitgliedern – auf Zustimmung stieß. Die Amtsverwaltung soll nun ein historisches Foto eines solchen Holztransportwagens heraussuchen, das Eckhard Herrmann zur Vorlage dient. Da der Künstler mit Werkstatt in Eberswalde derzeit noch mit einem anderen großen Auftrag beschäftigt ist, machte er den Joachimsthalern allerdings keine große Hoffnung auf baldige Fertigstellung. „Das wird wohl erst Ende des Sommers was werden“, so Herrmann.

Statt mit Metallgebilden soll der Wagen mit echten Holzstämmen beladen werden. Und statt des Milans soll ihn ein Storchenpaar aus Metall zieren. Auch die Idee von Bürgermeister René Knaak-Reichstein, eine Tafel mit Verweis auf die in einem Jahr neugeborenen Kinder der Stadt anzubringen, stieß auf Zustimmung der anwesenden Entscheidungsträger.