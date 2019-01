Die Brandenburger sind Deutschlands größte Aktienmuffel

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Jeder vierte Brandenburger hält das Geldanlegen an der Börse für „unseriös“. Nirgendwo sonst in Deutschland ist die Skepsis gegenüber Aktien so groß. Die Verbraucherzentrale rät aber, auch Wertpapiere für die Altersvorsorge durchaus in Betracht zu ziehen.

Wer in Nullzins-Zeiten sein Erspartes auf dem Konto liegen lässt, verliert wegen der Inflation Geld. Dennoch scheuen Brandenburger den Gang an die Börse. Wie eine am Dienstag veröffentlichte repräsentative Umfrage des Finanzanbieters AXA zeigt, sind die Vorbehalte bundesweit groß. 56 Prozent der Befragten waren der Meinung, dass man mit einem Engagement an der Börse „unkontrollierbare Risiken“ eingehe. In Brandenburg sehen das sogar 69 Prozent so. Gleichzeitig sind in der Mark mehr Leute als in den anderen Ländern der Auffassung, dass man angesichts niedriger Zinsen weniger sparen sollte.

Erk Schaarschmidt ist der Finanzexperte der Verbraucherzentrale Brandenburg. Er weiß, „dass die Kunden konservativ sind und kaum nach Börsen-Produkten fragen“. Die Altersvorsorge sei eine komplexe Angelegenheit, betont Schaarschmidt. Wer zum Beispiel Schulden durch Hausbau oder Autokauf habe, sollte die zunächst tilgen, bevor er ans Geldanlegen denkt. Einen Teil des Ersparten auf ein Tagesgeldkonto oder für zwei Jahre fest anzulegen, ergebe oft Sinn, auch wenn es dafür derzeit kaum mehr als ein Prozent Zinsen gibt.

Aber er kennt eben auch eine grobe Faustregel für ein mögliches Börsen-Engagement, sagt Schaarschmidt. 100 minus das Lebensalter, so hoch könnte laut dieser Regel der Aktienanteil am Ersparten sein. Der Gedanke dahinter: Wer jünger ist, kann mit Blick auf die Altersvorsorge vorübergehende Verluste besser verkraften und damit ein höheres Risiko eingehen.

Risiken gebe es an der Börse immer, unterstreicht der Experte. Deren Höhe könnten die Anleger mit ihren Entscheidungen beeinflussen. „Einzelaktien sind sehr riskant“, sagt Erk Schaarschmidt. Eine schlechte Nachricht, eine Gewinnwarnung könne den Kurs um 30 Prozent abstürzen lassen. „Da schläft man dann als Anleger womöglich schlecht. Das bringt wenig Freude.“

Anders sehe es aus, wenn man zum Beispiel gleichzeitig in über 1600 Aktien aus 23 Industrieländern investiere. „MSCI World“ heißt der Aktienindex, der diesen Anspruch erfüllt. Schlechte Nachrichten für einzelne Unternehmen spielen dann kaum noch eine Rolle, Wirtschaftskrisen hingegen schon. Nach dem Bankencrash 2008 hat der MSCI World 42 Prozent verloren. Seitdem hat er seinen Wert allerdings mehr als verdoppelt. „Er erholt sich bis jetzt nach Krisen regelmäßig wieder“, sagt Schaarschmidt.

Sein Vorteil sei die breite Streuung auf viele Länder und viele Branchen. Im Vergleich dazu sei auch eine Investition in den deutschen Leitindex Dax problematisch, weil der nur 30 Unternehmen umfasse und ziemlich abhängig von der derzeit schwächelnden Autobranche sei. Wobei Schaarschmidt nicht vom Dax abraten möchte. Die Diesel-Krise werde schließlich irgendwann vorbei sein.

In den MSCI World oder ähnliche Indizies investieren könne man über passive ETF-Fonds, auch Index-Fonds genannt. Wer mehr darüber wissen will, möge mal in die „Finanztest“ schauen, empfiehlt der Experte. Das dortige „Pantoffel-Portfolio“ basiere unter anderem auf ETF-Fonds. Das Ziel: ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag, auf Wunsch auch per Sparplan.

Solche meist preisgünstigen Fonds in den üblichen Filialbanken zu bekommen, sei nicht so einfach. „Sie werden meist nicht offensiv angeboten. Man will lieber die eigenen Produkte verkaufen“, sagt Schaarschmidt. „Die Kunden sollten bei Interesse selbstbewusst danach fragen. Wenn sie kein Angebot erhalten, könnten sie sich an eine Direktbank wenden.“