Mit Schwung ins neue Jahr in Wustermark

Silvia Passow

Wustermark Feierlich, mit sanftem Licht und beschwingten Klängen, vom Akkordeon, vorgetragen durch die Künstler der Musikschule Havelland, ging es für die Gemeinde Wustermark ins neue Jahr. Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) ließ ein bewegtes 2018 Revue passieren und es darf davon ausgegangen werden, dass auch die Feierlichkeiten in 2020 Anlass geben werden, auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken zu können.

In seiner Rede schaute Schreiber in die Vergangenheit, erinnerte an die Gräuel, die Gefallenen und Verluste, die auch Wustermark hatte erleiden müssen, in jenem Ersten Weltkrieg, dessen Ende 2018, sich zum 100. Mal jährte. Im Vergleich zu damals, geht es uns gut, sagte er. Die Menschen waren von ganz Anderen, von lebensbedrohenden Ängste und Sorgen geplagt. Schreiber erinnerte ganz besonders an das Schicksal und unendliche Leid der Kriegsgefangenen. Im Lager Dyrotz waren mehr als 8.000 Gefangene interniert, in Rohrbeck waren es 22.000. Die von Schreiber genannten Zahlen ließen ein Raunen durch den Raum gehen. Er forderte zu einer Schweigeminute auf. „Weil wir das nie vergessen sollten.“

Schreiber spann den Bogen in die heutige Zeit sichtlich bewegt. Neujahrsempfänge eignen sich gut für Rückblicke und wenn Schreiber beinahe eine Stunde sprach, dann weil sich wirklich viel ereignet hatte in der Gemeinde. Seine eigene Wiederwahl zu Jahresbeginn 2018, die vielen Bauprojekte. Am Standort der Feierlichkeiten, der Otto-Lilienthal-Schule wird gerade kräftig gebaut. Den Erweiterungsbau an der Grundschule lässt sich die Gemeinde 10,5 Millionen Euro kosten. Dazu kommen die Sanierungsarbeiten am Bestandsbau. „Wir haben Zeit- und Kostenfaktor immer noch im Griff“, sagte Schreiber. Wenn die Bauarbeiten fertig und die Schüler einziehen können: „Ist das der schönste Grundschul-Campus im Havelland“, sagte er weiter. Auch in Elstal geht es beim Ausbau des Schulzentrums voran. Die Baugenehmigung für die Drei-Feld-Sporthalle ist auf den Weg gebracht, berichtete Schreiber. Für neue Kita-Plätze sind 3 Millionen Euro eingeplant. Und auch für Versorgung und Betreuung betagter und/oder pflegebedürftig gewordener Menschen wird fleißig gebaut. In Elstal entsteht das Immanuel-Seniorenzentrum. Weiterhin sind Vorhaben mit den Havelland-Kliniken geplant. Und auch im Olympischen Dorf ist ein Seniorenprojekt mit dem Gemeinschaftswerk im Aufbau.

Schreiber machte hier noch einmal auf die Bedeutung der Gewerbesteuer aufmerksam. Und das Gewerbe entwickelt sich gut, sagte er. Alle Grundstücke im Güterverkehrszentrum (GVZ) sind ausgelastet, die Entwicklung im Olympischen Dorf schreitet stetig voran, bei Karls Erlebnisdorf locken ständig neue Attraktionen die Besucher an, am Bahn Technologie Campus in Elstal fahren fleißig die Bagger. Straßenbau, die mit LED-Lampen ausgestattete Straßenbeleuchtung, Kirchensanierungen und viele weitere Projekte. Schreiber dankte allen Ehrenamtlichen, wie Mitarbeitern der Verwaltung. „Toll, wie sich alle für Wustermark einbringen.“

Und 2019 geht es im selben Tempo weiter. Die Kooperation mit der Havelland Klinik wird erst auf dem Papier, dann sichtbar wahrnehmbar und umgesetzt, versprach er. Eine eigene Rettungswache für Wustermark, wenn der Landkreis zustimmt, ein Gesundheitszentrum, Grundsanierung der Straßen im GVZ, die Bahnhöfe in Wustermark und Elstal bekommen dynamische Fahrgastanzeigen, der Verkehrsentwicklungsplan soll überarbeitet, ein Wohnungspolitisches Konzept auf den Weg gebracht. Die Umgehungsstraße für Wernitz, mit den Einwohnern zusammen geplant, soll für Entlastung der Wernitzer sorgen.

Für die Ehrenamtlichen möchte Schreiber auch weiter Geld zur Verfügung stellen können. „Ich weiß, es klingt abgedroschen und ist doch wahr. Das Ehrenamt ist der Kitt unserer Gesellschaft.“ Hierbei hebt Schreiber die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehren hervor. Sie sind, im wahrsten Sinn des Wortes, vor Ort, wenn es brennt.