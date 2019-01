Fontanestadt sucht Wahlhelfer – auch für die Ortsteile

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Wie es in der Stadt-, der Kreis- und in der Europapolitik weitergehen wird, entscheidet sich am 26. Mai dieses Jahres. Dann stehen dort die Wahlen für die Neuruppiner Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte, den Kreistag und das EU-Parlament an. Für die Verwaltung bedeutet das einen großen Aufwand. Immerhin müssen an dem Tag 38 Wahllokale besetzt werden, wie Wahlleiterin Jutta Mießner erklärt. In zwei Schichten, einmal von 8 bis 13, und dann von 13 bis 18 Uhr sind für jeden Wahlbezirk Helfer vorgesehen. Pro Lokal gilt es, einen Wahlvorsteher samt Stellvertreter sowie Beisitzer zu finden: in der Kernstadt und Alt Ruppin sollen es acht Mitglieder sein, für die Ortsteile umfasst die Mannschaft sechs. Alles in allem sind es 280 Freiwillige, die gebraucht werden, um die Wahlen absichern zu können.

Die Helfer haben mehrere Aufgaben: So sind sie während ihrer Schicht dafür verantwortlich, die Wahlkabinen und -urnen zu beaufsichtigen, die Wahlzettel zu prüfen und die Stimmzettel auszugeben. Das ist bei dieser Wahl etwas anspruchsvoller als sonst, weil unterschiedliche Voraussetzungen zu erfüllen sind, wie Mießner noch einmal erklärt. Bei der Kommunalwahl dürfen auch 16-Jährige wählen. Für die Europawahl hingegen gilt ein Mindestalter von 18 Jahren. Nachdem die Wahllokale geschlossen sind, müssen die Wahlhelfer auch bei der Auszählung der Stimmen mithelfen. Ganz umsonst ist das nicht. Reich wird mit dieser Arbeit aber niemand werden: Jedem Helfer steht ein Erfrischungsgeld zu. Beisitzer erhalten 25 Euro, der Wahlvorstand 35 Euro.

Wer Interesse daran hat, bei der Wahl mitzuhelfen, kann sich in der Stadtverwaltung ab sofort und noch bis Ende März melden. Das geht sowohl per E-Mail an jutta.mießner@stadtneuruppin.de oder rene.perrot@stadtneuruppin.de als auch telefonisch unter 03391 355150 und 03391 355147.(zig)