Guter 10. Platz der TSV-Mädels in Schwerin

Karl-Heinz Sommer

Schwerin 20 Mannschaften (Mädchen und Jungen) aus allen neuen Bundesländern trafen sich zum traditionellen U-13-Volleyball-Turnier des SC Schwerin, darunter ein Schwedter Blau-Weiß-Team, das letztlich Zehnter wurde.

In der Vorrunde hatte es die weibliche TSV-Vertretung mit den Mädels von VC Bitterfeld-Wolfen und Blau-Weiß Brandenburg sowie den Jungen des Schweriner SC und des SC Potsdam zu tun. Gegen Bitterfeld-Wolfen gab es beim 2:0 keine Probleme. Auch gegen die Potsdamer konnten beim 2:0-Sieg längere Zeit die Wechselspielerinnen eingesetzt werden. Gegen die körperlich überlegenen Brandenburger Mädchen lag Blau-Weiß in beiden Sätzen lange in Führung. In der Endgestaltung war der Gegner aber konstanter (25:19, 25:21). Einige Aufschlag-Fehler gaben letztlich den Ausschlag. Gegen die Jungs des Gastgebers gab es schließlich ein Unentschieden (27:25/22:20 – aus Zeitgründen verkürzt).

Als Gruppendritter waren die Jungen vom TSC Berlin der Zwischenrundengegner – sie ließen den Oderstadt-Mädchen keine Chance (12:25, 16:25). Der TSC wurde am Ende Dritter.

Am Abend nutzte das Team eine Einladung des Veranstalters und bekam beim Live-Erlebnis 1. Damen-Bundesliga Schweriner SC (Deutscher Meister mit Sophie Dreblow, ehemals Pinnow/Schwedt) gegen Straubing Anschauungsunterricht bei toller Stimmung von 2500 Zuschauern.

Tags darauf spielte Blau-Weiß um die Plätze 9 bis 12. Zuerst gab es ein glattes 2:0 gegen die Brandenburger Jungs (16, 15). Es folgte ein Remis gegen die Jungs vom Berliner VV. Kontrahent im Schlussmatch waren die USV-Halle-Mädchen. Im ersten Satz gelang ein 25:20, dann schwanden Konzentration und Kraft, der zweite Abschnitt wurde 23:25 verloren – am Ende ein gerechtes 1:1.