Silber mit Speer und Diskus

Holger Franke

Potsdam ([]) Jeweils mit einerSilbermedaille sind die Eisenhüttenstädter Leichtathletinnen Tabea Ziems und Jule Sandke von den Landesmeisterschaften im Winterwurf aus Potsdam zurückgekehrt. Nächste Bewährungsprobe sind die Norddeutschen Titelkämpfe in Kienbaum.

Im Vorfeld der Berlin-Brandenburger Meisterschaften im Sportpark Luftschiffhafen war nicht so recht klar, wo sich die beiden Sportlerinnen der BSG Stahl in der Altersklasse W 14 würden einordnen können, hatten sie sich doch seit dem Herbst mit Verletzungen und Wachstumsproblemen herumgeschlagen, so dass das Duo fast drei Monate nicht mit voller Belastung trainieren konnte.

Tabea Ziems muss in diesem mit dem neuen, 500 Gramm schweren Speer werfen – in Potsdam gelang ihr das auf Anhieb sehr gut. Im ersten Versuch noch mit Problemen, konnte sie sich stetig steigern und erzielte im sechsten Versuch ihre Bestweite von 32,06 Meter. Damit konnte sie Annalena Trapp (LG Uckermark-Barnim) noch vom zweiten Platz verdrängen (30,69). An die Siegerin Hannah Petschick (SC Potsdam/34,37) kam sie aber nicht heran. Obwohl der Wettkampf von der Wurfhalle aus und damit beim trockenem Anlauf durchgeführt wurde, hatten die elf Mädchen mit Temperaturen im einstelligen Bereich zu kämpfen.

Noch schlechter erging es tags darauf Jule Sandke, die ab diesem Jahr mit dem 1-kg-Diskus werfen muss. Der Wettkampf fand auf der Freianlage statt, das Thermometer war auf fünf Grad gesunken und es wurde für alle Werferinnen zum Problem sich warmzuhalten, besonders die Wurfhand. Erschwerend für alle kam der feuchte Wurfring hinzu. Die Eisenhüttenstädterin kam nach Problemen im ersten Versuch aber gut in den Wettkampf und lag nach 24,00 im zweiten Durchgang lange in Führung. Dann aber konterte die bis dahin zweitplatzierte Rika Scharschmidt von der LG Niederbarnim (24,43). Bei einsetzendem Nieselregen, Dunkelheit und Werfen unter Flutlicht konnte sich Jule nicht noch einmal steigern, so dass es bei der Silbermedaille blieb, Dritte wurde Maleen Krabel (SV electronic Hohen Neuendorf/23,53), insgesamt waren 14 Mädchen am Start.

Nach diesem verheißungsvollen Saisonauftakt gilt es nun, sich in den Ferien auf die Norddeutschen Winterwurf-Meisterschaften am zweiten Februar-Wochenende im Bundesleistungszentrum in Kienbaum vorzubereiten.