Rumba und Jive stark aufs Parkett gelegt

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das viele Training hat sich gelohnt. Mit fünf ersten sowie je zwei zweiten und dritten Plätzen endeten für den 1. TSC Frankfurt die Landesmeisterschaften Berlin/Brandenburg im Latein-Tanz. Sie wurden in Frankfurt, wo 85 Paare starteten, und Berlin ausgetragen.

In der Messehalle II in Frankfurt tanzen im Finale der Jugend C sechs Paare Samba zu „Walking in Memphis“ nach Marc Cohn. Jason Pierenz in schwarzer Hose und schwarzem Body und Josie Brandt in neongrünem rückenfreiem Kleid vom 1. TSC Frankfurt zeigen elegante Arm- und Körperbewegungen, die Schritte sitzen, beide stellen immer wieder Augenkontakt her, der Rhythmus stimmt. Nachdem die Wertungsrichter in der ältesten Nachwuchsklasse (bis 18 Jahre) auch zum Cha Cha, Rumba und Jive ihre Punkte vergeben haben, steht fest: Das Frankfurter Paar ist brandenburgischer Vizemeister und freut sich sichtlich. Doch in der gemeinsamen Wertung mit Berlin werden sie Sechste. Das wurmt. „Ich fand uns gar nicht so schlecht“, sagt Josie Brandt. Und Jason Pierenz ergänzt: „Rumba und Samba sind uns am besten gelungen.“. Auch ihre Trainerin Ute Golz rätselt: „Da spielen in der Wertung viele Faktoren eine Rolle.“

Andererseits: Die beiden Zehntklässler können sich aufgrund der Platzierungen in den letzten Wettkämpfe noch über den Aufstieg in die B-Klasse freuen, der zweithöchsten Jugendklasse. Josie darf nun endlich ein Kleid mit Glitzer tragen. Und die Anforderungen steigen: „Der Paso Doble kommt dazu und wir müssen für alle Tänze ein neues Programm einstudieren“, erklärt Jason. Schon Mitte Februar wollen sie bei den Landesmeisterschaften in der B-Klasse antreten.

Der Vize-Meistertitel ist am Ende des achtstündigen Tanzmarathons einer von acht Medaillenerfolgen für den 1. TSC Frankfurt. Nicolas Köthur/Lilly Sue Lutz setzten bei den Kindern I D (unter 9 Jahre) gleich zu ihrer Premiere als Landesmeister Zeichen. In der Altersgruppe Kinder II D (bis 11 Jahre) gewannen Niko Seifert/Melina Gorobtschuk, die es als einzige Brandenburger in das gemeinsame Finale mit den Berlinern geschafft hatten. Landesmeister in der Jugend D (bis 18 Jahre) wurden Paul-Jerome Brümmer/Solomiya Voronko, die künftig in der C-Klasse tanzen dürfen. Auch Frankfurts einziges Tanzpaar bei den Erwachsenen an diesem Abend, Rico Dietzsch/Liset Fischer, setzten sich durch. Sie wurden Landesmeister in der Hauptgruppe II C und bei den Senioren I C und nutzten wie andere Paare die Möglichkeit für zwei Starts.

„Unsere Kinderpaare sind im Training alle sehr fleißig, das hat sich ausgezahlt. Aber wir müssen an den Bewegungsabläufen und Armbewegungen weiter arbeiten“, schätzte am Ende ein zufriedener Trainer Martin Lutz ein. Für die Älteren resümierte Ute Golz: „Wir sind zufrieden, nur ein Paar konnte seine Bestform nicht abrufen.“

Ein hohes Leistungsniveau bescheinigt die Pressewartin des Landestanzsportverbandes Brandenburg Constanze Hildebrandt gerade dem Nachwuchs: „Die Unterschiede zwischen Kindern und den nächstälteren Junioren verschwinden immer mehr. Schon die Jüngsten zeigen super Bewegungen, schnelle Schrittkombinationen, sie sind sehr beweglich in der Hüfte und die Verbindung zum Partner stimmt. Das hohe Niveau, das vor allem von den Berliner Vereinen gefordert und erreicht wird, zeigt sich auch in der Lebensfreude, die die Paare ausstrahlen.“

Das Frankfurter Meisterschaftsprotokoll wies für die fünf Altersgruppen mit jeweils zwei Leistungsklassen insgesamt 122 Starts auf. Das entsprach dem guten Durchschnitt der Vorjahre. „Mit 20 Paaren waren die Kinder II D unheimlich stark besetzt. Bei den Junioren I D gingen 18 Paare aufs Parkett“, so Hildebrandt, die auch verdeutlicht, welche Höchstleistung den maximal Elf- bis Dreizehnjährigen abverlangt wurde. Denn bei solch großen Teilnehmerzahlen wird nach der Vor- noch eine Zwischenrunde bis ins Finale schafft, hat in dem Altersbereich am Ende neun Tänze hinter sich: Cha Cha Cha, Rumba und Jive werden jeweils rund 90 Sekunden lang getanzt.

In der Frankfurter Messehalle sorgten Aktive und Zuschauer wieder einmal für eine tolle Wettbewerbsstimmung. Berlin und Brandenburg tragen seit mehreren Jahren gemeinsam ihre Landesmeisterschaften Latein und auch Standard aus. „Landesmeister können in einer Altersklasse nur ermittelt werden, wenn mindestens drei Tanzpaare antreten. So viele gibt es aber in jedem Land nicht immer. Mit unserer gemeinsamen Ausrichtung können wir allen Paaren mehr Wettkampfmöglichkeiten bieten“, sagt Constanze Hildebrandt. Ausrichtender Verein war ungewöhnlicherweise der TSA ESV Lokomotive Potsdam. Doch hinter den Organisatoren steht ein ehemaliges Frankfurter Tanzpaar. Ines Lindner ist für die Musikauswahl zuständig, ihr Mann Hendrik unter anderem für die Anmeldung und EDV und Ines Lindners Vater Joachim Bodanowski vom 1. TSC Frankfurt fungiert als Turnierleiter – ein Trio, das bereits vielerlei Organisationserfahrung auch in anderen Städten aufweist.

Am Sonntag ermittelten dann in Berlin weitere Altersgruppen und Leistungsklassen ihre Landesmeister. Auch hier war ein erfahrenes Frankfurter Paar erfolgreich: Bei den Senioren I S, der höchsten Klasse, erkämpften Martin Lutz/Sabine Meusel einen zweiten Platz.

Während die Landemeisterschaften Latein im Februar mit den höchsten Leistungsklassen beendet werden, geht es da schon mit den ersten Wettbewerben im Standard los, während das Gros im September folgt.