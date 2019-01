Juristischer Streit um Strandbad bahnt sich an

Rahmer See

■ Der Rahmer See – historische Schreibweise Ramer See – liegt im Gemeindegebiet Wandlitz und Mühlenbecker Land. Er ist ein Teil des Biesenthal-Wandlitz-Prendener Seengebietes, das etwa 30 große und kleinere Seen umfasst. Bekannt wurde der See durch eine an seinem Südufer in den 1920er-Jahren errichtete Künstlerkolonie. Der See befindet sich im Privatbesitz einer Fischerfamilie.

■ Im Südwestuferabschnitt existiert eine Freibadeanstalt mit Bootsverleih, die nach der Wende 1993 an den Zühlsdorfer Bernd Hetscher verpachtet wurde. Der hat vor drei Jahren sein Engagement beendet. Nachfolger wurden 2017 Julia von Tresckow und Andreas Bleicher. Sie stehen bei einigen Zühlsdorfern in der Kritik, weil die Öffnungszeiten eingeschränkt wurden.

■ Der Rahmer See, durch den die Briese fließt, ist etwa zwei Kilometer lang und durchschnittlich fünf Meter tief.

■ Im See fühlen sich Hechte, Karpfen, Schleie, Aale, und Rotfedern heimisch. Gelegentlich wird auch ein Zander gefangen oder ein Krebs gesichtet.⇥(zeit)