Sitzungsgeld für Politiker auf dem Prüfstand

Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Die Aufwandsentschädigung für Kommunalpolitiker in Rheinsberg kommt auf den Prüfstand. Ob und wann die Pauschalen für die Abgeordneten geändert werden, steht aber noch in den Sternen.

Der Antrag dazu, die Satzung – die die Höhe der Aufwandsentschädigung für Ortsbeiräte, Stadtverordnete, Ortsvorsteher und alle anderen regelt – zu überarbeiten, kommt von der Fraktion BVB/Freie Wähler/FDP. Denn das Papier wird in diesem Jahr zehn Jahre alt und enthält laut dem Fraktionsvorsitzenden Jürgen Scheigert zu viele Ungereimtheiten. Auch Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) hat mittlerweile Bauchschmerzen mit dem Papier, denn manche darin enthaltene Sätze erscheinen ihm als ungerechtfertigt.

„Ursprünglich sollte die Satzung am Anfang der Legislatur überprüft werden. Die ist nun mittlerweile fast vorbei“, sagte der Bürgermeister am Dienstag. Was ihn störe, ist nicht nur die Höhe mancher Beträge, sondern vor allem, dass nicht nachvollziehbar sei, wie es zu diesen Summen gekommen ist.

Laut seinen Recherchen hätten Ortsvorsteher vor etwa zehn Jahren ihre Ausgaben für ihr Ehrenamt im Rathaus einreichen müssen. Danach seien dann die Sätze ermittelt worden. In einigen Fällen hätten laut Schwochow diese damals eingereichten Summen nicht einmal die Hälfte der später festgelegten Aufwandsentschädigung ausgemacht.

Zudem lassen sich laut dem Bürgermeister Unterschiede bei der Entschädigung der Ortsvorsteher nicht erklären. Denn laut Satzung bekommt der Ortsvorsteher von Großzerlang, wo etwa 400 Einwohner leben, 175 Euro und damit genau so viel wie die Verantwortlichen in deutlichen kleineren Orten wie beispielsweise in Dierberg, wo nur knapp 200 Menschen zuhause sind. An den Ortschef von Kagar mit nur etwas mehr Einwohnern werden aber 250 Euro überwiesen. Zum Vergleich: In Neuruppin erhalten Ortsvorsteher von Dörfern bis 500 Einwohner 150 Euro, Orte bis 2 500 Einwohner 180 Euro und ab dieser Größe 240 Euro im Monat. In der Gemeinde Fehrbellin richtet sich die Aufwandsentschädigung der Ortsvorsteher ebenfalls nach der Zahl der Einwohner. Bis 500 Bürger werden dort einheitlich 195 Euro an den Ortsvorsteher gezahlt, von 501 bis 750 Einwohner 245 Euro und bis 1 000 Einwohner 320 Euro. In Wustrau-Altfriesack, wo etwa 1 100 Menschen leben, kommt der Ortsvorsteher somit auf 385 Euro, in Rheinsbergs Ortsteil Flecken Zechlin mit etwa 900 Einwohnern gehen sogar 450 Euro an den Ortsvorsteher. Spitzenwert sind 750 Euro für den Ortsvorsteher der Stadt Rheinsberg, was nur 30 Euro unter dem Satz des Kreistags-Vorsitzenden liegt.

Hinzu kommen laut der Satzung noch 15 Euro Sitzungsgeld pro Abgeordneten jeweils für den Ortsbeirat, die Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse. Wer Fraktionsvorsitzender ist, erhält zusätzlich 65 Euro, als Vorsitzender eines Fachausschusses gibt es 65 Euro. Der Vorsitzende des Hauptausschusses – in diesem Fall der Bürgermeister – bekommt 100 Euro extra und der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung 270 Euro im Monat. Zusammengerechnet kommen dabei vereinzelt hübsche Sümmchen zusammen, die die Stadt Rheinsberg jeweils zu Quartalsbeginn überweist. „Das hat stellenweise nichts mehr mit dem Ehrenamt zu tun“, findet Schwochow. Auch er kann sich vorstellen, dass an einigen Stellen angepasst, aber auch abgespeckt wird. „Das Geld soll für den Aufwand entschädigen und kein zweites Einkommen sein. Das regelt auch die Kommunalverfassung so“, betont Scheigert.

Im Hauptausschuss am Montagabend wurde aber lediglich befürwortet, dass die Verwaltung eine neue Satzung erarbeitet – allerdings ohne eine Frist dafür zu setzen. Dabei sah der Antrag vor, dass das Papier mit neuen Beträgen nach der Kommunalwahl im Mai in Kraft treten soll, was von der Mehrheit aus CDU/SPD und Linker abgelehnt wurde. Ob die im Mai neu gewählten Abgeordneten die alte Satzung alsbald anfassen werden, daran hat Scheigert seine Zweifel. Er hofft deshalb auf die Stadtverordnetenversammlung am 11. Februar.