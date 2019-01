Passant findet Pistole

Janet Neiser

Müllrose (MOZ) Brillen, Schlüssel, Handys und Fahrräder warten in Fundbüros im Normalfall auf ihre Besitzer. Manchmal werden dort sogar Tiere abgegeben. In Müllrose wurde jüngst aber eine Schusswaffe ins Amt gebracht. Mittlerweile befindet die sich bei der Polizei.

Was würden Sie machen, wenn Sie spazieren gehen und plötzlich liegt eine Pistole vor Ihnen? Einem Passanten im Kohlgartenweg in Müllrose ist es vor kurzem so ergangen. Er rief aber nicht etwa die Polizei an, sondern nahm die Waffe an sich und brachte sie ins Fundbüro des Amtes Schlaubetal. Dort wurde Mitte Januar eine offizielle Bekanntmachung herausgegeben, die auch auf der Internetseite der Verwaltung zu finden war. Der Eigentümer wurde gebeten, sich wegen der nicht genauer bezeichneten Schusswaffe unverzüglich im Ordnungsamt zu melden. Bekanntmachungen dieser Art wurden nahezu zeitgleich für ein Herrenfahrrad und zwei Katzen herausgegeben.

Mittlerweile ist die Waffe, die bereits seit Mitte Dezember irgendjemand vermissen müsste, nicht mehr im Fundbüro. „Sie wird in einer Asservatenkammer der Polizei amtlich verwahrt“, teilte Bärbel Cotte-Weiß, Sprecherin der Polizeidirektion Ost, auf eine Anfrage hin mit. Bei dem gefährlich anmutenden Fundstück handele es sich um eine Schreckschusspistole. „Diese Waffe ist erlaubnisfrei erwerbbar.“ Eine Waffenbesitzkarte für den Besitz sei nicht erforderlich. Das Führen außerhalb der eigenen Wohnraums aber verlange einen Kleinen Waffenschein. Ganz ungefährlich ist die Schreckschusswaffe nicht. Verletzt werden könne man auch damit jemanden, es komme auf die Entfernung an, heißt es aus der Polizeidirektion.

Bei einem Waffenversandhandel im Internet wird die CO2-Waffe, deren Name der Redaktion vorliegt, als „Power-Paket“ beschrieben. Es handele sich um einen „super verarbeiteten Revolver aus Vollmetall, der über einen Double Action Abzug“ verfüge. Kostenpunkt: 150 Euro.

„Ich habe natürlich erst einmal einen Schreck bekommen, als ich hörte, das eine Waffe gefunden wurde“, sagt Matthias Vogel, der Amtsdirektor des Schlaubetals. Und etwas perplex sei er im ersten Moment auch gewesen. Mitarbeiter hätten ihm mitgeteilt, dass für einen Laien nicht zu unterscheiden sei, ob es sich um eine Schreckschusspistole oder aber eine echte Waffe handele.

Letztlich hat die Polizei das Fundstück aus Müllrose abgeholt. „Soweit die Waffe keinem Eigentümer zugeordnet werden kann, wird die Waffe der Vernichtung zugeführt“, erklärt Bärbel Cotte-Weiß. Bislang sei der Eigentümer nicht bekannt.

Generell hat der Finder der Pistole in Müllrose richtig reagiert. „Eine Fundwaffe kann sowohl beim Ordnungsamt als auch bei der Polizei abgegeben werden“, sagt die Polizeisprecherin. Empfehlenswert sei aber die Abgabe bei der Polizei. „Der Finder sollte dabei seine Kontaktdaten angeben, damit er gegebenenfalls einen Rechtsanspruch auf das Eigentum geltend machen kann.“

Gerüchten zufolge, soll es sich bei demjenigen, der die Waffe im Fundbüro abgegeben hat, um einen Angehörigen der Polizei gehandelt haben. Dies wird von der Polizei aber verneint.