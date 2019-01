Neuruppins Krippen sind alle voll

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Eltern, die in naher Zukunft Krippenkinder betreuen lassen möchten, müssen sich auf erhebliche Probleme einstellen: In den Einrichtungen der Fontanestadt gibt es keinen einzigen freien Platz mehr.

Das bestätigten Sozialdezernent Thomas Fengler und Maik Buschmann, Leiter des Amtes für Bildung, Kultur und Soziales, am Dienstagabend während des Sozialausschusses. Neun städtische Kitas gibt es in Neuruppin. Doch in allen ist der sogenannte U 3-Bereich für Kinder, die jünger als drei Jahre sind, belegt. In der größten Einrichtung der Stadt, der Kita Kunterbunt, gäbe es zwar noch ein Potenzial von insgesamt 19 Plätzen. Doch dort fehlen laut Maik Buschmann schlichtweg die Erzieher.

„Wir haben aktuell eine Dauerausschreibung zu laufen“, erklärte der Amtsleiter. Die Personalsituation hat das aber bisher nicht verbessert. In der Kita Gänseblümchen könnten dank einer Ausnahmegenehmigung noch fünf Kinder untergebracht werden – jedoch nicht im Krippenbereich. Für die Kita Eichhörnchen hat die Stadt ebenfalls eine solche Genehmigung erhalten, um mehr Platz zu schaffen. „Trotzdem können wir auch dort keine Kleinkinder mehr aufnehmen“, so Buschmann. Die Kitas Birkengrund, Regenbogen, Waldhaus, Tabaluga und Storchennest sind komplett belegt. In der Kita Spatzennest gibt es – auch durch Ausnahmegenehmigung – noch zwei Plätze, allerdings ebenfalls nur für Mädchen und Jungen über drei Jahre.

Laut Thomas Fengler hat es in der vergangenen Woche ein Treffen der Stadt, der freien Träger und von Vertretern des Landkreises Ostprignitz-Ruppin gegeben. „Die Situation ist bei den freien Trägern ähnlich: Sie sind voll besetzt“, so der Sozialdezernent. Der Landkreis ist als Träger der öffentlichen Jugendhilfe dafür zuständig, den Rechtsanspruch von Familien auf einen Kitaplatz zu gewährleisten.

Zeitnah wird betroffenen Eltern wohl nicht geholfen: „Das geht natürlich nur, wenn die Plätze vorhanden sind“, so Fengler. Dafür sei diese Runde mit Landkreis und freien Trägern initiiert worden. Daraufhin hat sich ein „gewisser Spielraum“ im Krippenbereich ergeben, erklärte der Sozialdezernent. Das betreffe aber vor allem Familien, die erst ab März oder April einen Platz benötigen. Dass Eltern eine bestimmte Einrichtung wählen, wird jedoch auch dann nicht möglich sein.