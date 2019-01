Freunde erhöhen die Belohnung

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Suche nach Felix H. ist in Eisenhüttenstadt und Umgebung in aller Munde. Im Internet werden das Flugblatt mit dem Bild des Elfjährigen und sämtliche Zeitungsberichte immer wieder geteilt. Freunde des mittlerweile verstorbenen Vaters des Jungen haben sich am Mittwoch an diese Zeitung gewandt und mitgeteilt, dass die Belohnung für einen Hinweis, der zum Auffinden des Jungen führt, ab sofort auf 1000 Euro erhöht wird. Bisher waren 500 Euro ausgeschrieben. Das Geld haben Kumpels von Guido H. zusammengelegt, die bei der Suche nach dessen Sohn helfen wollen. Sie erhoffen sich Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Junge, der seit dem 9. Januar vermisst wird, wurde zuletzt in Begleitung einer Frau in Eisenhüttenstadt gesehen. Bei der Frau soll es sich um seine Mutter handeln. Dieser wurde im Jahr 2016 aber mit dem Aufenthaltsbestimmungsrecht ein Teil des Sorgerechts per Gerichtsbeschluss aberkannt. Felix hatte von da an seinen offiziellen Wohnsitz bei seinem Vater in Eisenhüttenstadt. Umgang mit seiner Mutter fand regelmäßig statt.

Ob sich die beiden noch in Eisenhüttenstadt aufhalten, ist unbekannt. Es wird nicht ausgeschlossen, dass sie – auch aufgrund des öffentlichen Drucks – die Region verlassen. Bislang sind nur aufgrund der privaten Initiative Bilder des Jungen im Umlauf. Doch das könnte sich ändern. Die Staatsanwaltschaft hat beim Amtsgericht in Frankfurt die öffentlichkeitswirksame Fahndung beantragt, weil eine Gefährdung des Kindeswohls nicht ausgeschlossen werden kann. Die Polizei ist aber bereits seit 9. Januar aktiv und versucht, den Aufenthaltsort des Jungen herauszufinden. (ja)