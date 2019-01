2. StWB-Kundenbeirat wird im Februar tagen

Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Die StWB Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH & Co. KG möchte erfahren, ob die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt oder ob Leistungen verbessert werden können, hat deswegen wieder das unabhängige Marktforschungsunternehmen Mindline Energy GmbH damit beauftragt, einen Kundenbeirat zusammenzustellen. Die Teilnehmer werden telefonisch dieser Tage akquiriert. Bis zum 20. Februar 2019. Die Anrufe werden von Astrid Meier, Gabi Hüttmann und Joana Meyer-Bolten aus Hamburg (Vorwahl 040) getätigt. Laut Pressemitteilung würde sich das StWB-Team freuen, „wenn sich die angerufenen Kunden ein paar Minuten Zeit nehmen und sich im 2. StWB-Kundenbeirat bei einem konstruktiven Austausch einbringen. Dieser wird am 22. Februar 2019 im Axxon Hotel tagen.“ Für Rückfragen können sich alle Kunden jederzeit in der StWB-Kundenberatung unter 03381/752 752 melden.