Zwei Brandenburger fahren zum Landeswettbewerb

U. Weber

Rathenow Insgesamt 282 Musikschüler im Alter von sechs bis 21 Jahren stellten sich am Freitag und Samstag in 186 Wertungen in acht verschiedenen Kategorien dem fachkundigen Urteil der insgesamt 63 Juroren. Zum zwölften Mal richtete Rathenow den Regionalwettbewerb Brandenburg West zum Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ aus, der in diesem Jahr zum 56. Mal ausgetragenen wird.

„Der Wettbewerb kennt keine ‚Besiegten‘, er ist offen, fair und ein gemeinsames musikalisches Erlebnis. ‚Jugend musiziert‘ bedeutet mehr: Das größte ist wohl die Liebe zur Musik im Menschen hervorzubringen“, so Regionalausschussvorsitzende Anke Heinsdorf zur Urkundenübergabe. „Seid stolz auf euch, auch wenn nicht auf jeder Urkunde die Höchstpunktzahl steht!“

Aus der Domstadt Brandenburg an der Havel nahmen in diesem Jahr vier Musikschüler teil. In der Kategorie „Streichinstrumente solo“ spielten die Schüler der Städtischen Musikschule Vicco von Bülow Elisabeth Zadarozhna, Richard Valentin Harms und Frodewin Hoyer jeweils Violine. Cellist Philipp Kruse erlernt sein Instrument in Privatunterricht. Die achtjährige Elisabeth erlernt ihr Instrument seit 2,5 Jahren. Bei ihrer ersten Teilnahme an „Jugend musiziert“ erreichte sie mit 21 Punkten einen 1. Preis. Mit der gleichen Punktzahl wurde Frodewin Hoyer bei seiner ersten Teilnahme durch die Jury bewertet. Der 13-Jährige spielt seit seinem fünften Lebensjahr. Richard Valentin Harms spielt bereits seit zwölf Jahren Violine. Der 18-Jährige erhielt 23 von 25 Punkten und erreichte damit, zum zweiten Mal, die Delegierung zum Landeswettbewerb vom 21. bis 23. März in Eberswalde. Privatschüler Philipp Kruse erhielt für sein Vorspiel mit dem Violoncello 24 Punkte. Somit vertritt auch er die Domstadt beim Landeswettbewerb.

Zur feierlichen Übergabe der Urkunden im Theatersaal des Kulturzentrums musizierten einige der erfolgreichsten Preisträger.

Alle Ergebnisse und weitere Informationen erhält man unter www.jumu-bb.de.

Das Preisträgerkonzert der Region West findet am 10. März, 15.30 Uhr, im Potsdam-Museum, statt.