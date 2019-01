Ab sofort kostenloses Internet auf dem Marktplatz

Roland Becker

Velten (MOZ) Seit Mittwoch sind der Veltener Marktplatz und der Parkplatz vor den Stadtwerken mit freiem WLAN ausgestattet. Wer es nutzen möchte, muss auf seinem Smartphone nach dem Hotspot Stadt+Werke Velten suchen und landet auf der Seite der Stadtwerke. Nach dem Akzeptieren der Nutzungsbedingungen kann im Netz gesurft werden, und zwar kostenlos 24 Stunden am Tag. Damit bietet Velten einen wesentlich weitergehenden Service als Hennigsdorf an, wo nur eine Stunde am Tag kostenlos das freie WLAN genutzt werden kann. Allerdings fügte Stadtwerke-Chef Michael Kühne einschränkend hinzu, dass der Gebrauch zeitlich eingeschränkt werden kann. Sollte der Hotspot dazu führen, dass sich größere Jugendgruppen abends auf dem Markt treffen und diesen verschmutzt zurücklassen, könnte der freie Internetzugang auf 20 Uhr beschränkt werden. Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) hofft, bald weitere WLAN-Hotspots anbieten zu können, so am Bernsteinsee und vor dem Bahnhof. Ein Förderantrag sei gestellt. (rol)