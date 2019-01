Havelrunners sind jetzt ein Verein

Stolze Gründungsmitglieder: Auf der Sitzung am vergangenen Sonntag war der Zuspruch bei den Zehdenickern groß. © Foto: privat

Oft unterwegs: Bei Veranstaltungen wie dem Silvesterlauf der Spedition Koczessa sind die „Havelrunner“ (hier von links Tino Hube, Marco Stoyke, Alexander Berg) immer wieder anzutreffen. In diesem Jahr zieht es einige von ihnen auch zu Wettkämpfen nach Zürich und Amsterdam. © Foto: MOZ/Steffen Kretschmer

Steffen Kretschmer

Zehdenick (MOZ) Was 2014 als kleine Laufgruppe ins Leben gerufen wurde, hat sich nun zu einem eingetragenen Verein entwickelt. Denn genau das sind die „Havelrunners“ aus Zehdenick seit dem vergangenen Sonntag.

„Alexander Manzel und ich haben damals als kleine Laufgruppe angefangen“, sagt Alexander Berg. Nach ersten Auftritten bei Veranstaltungen sei dann schnell alles gewachsen. „Wir hatten zuletzt schon sehr vereinsnahe Strukturen und haben deshalb überlegt, welche Vorteile es hat, wenn wir tatsächlich diesen Schritt gehen.“

Die „Havelrunners“ hoffen, das Gemeinschaftsgefühl noch mehr stärken und Projekte und Ideen besser umsetzen zu können. Doch schon jetzt sieht Berg seinen Verein auf einem guten Weg. Bei der Gründungsveranstaltung am Sonntag seien 22 Mitglieder dabei gewesen, freut er sich. Diese wählten ihn zum 1. Vorsitzenden. Alexander Manzel wurde als 2. Vorsitzender bestimmt. „Die Personen, die da waren, laufen teils schon seit Jahren bei und mit uns. Es sind aber auch einige erst ganz frisch dabei“, erzählt Berg, der genau das als „gutes Zeichen“ wertet. „Das zeigt, dass Interesse besteht, gemeinsam aufzutreten.“

Mit Laufgruppen wie der des SV Eintracht Gransee sowie vom Laufpark Stechlin stehen die „Havelrunners“ in engem Kontakt. Und auch bei vielen Veranstaltungen in der Region waren sie zuletzt häufig zu sehen. Und geht es nach Alexander Berg, könnte es „mittelfristig“ dazu kommen, dass auch sein Verein ein solches Lauf-Event organisiert. „Das ist schon unser Ziel, mal so etwas zu machen. Allerdings wollen wir nichts übers Knie brechen und jetzt erst einmal alles nach und nach weiter auf den Weg bringen. Wir wollen perspektivisch auch weiter wachsen. Dafür müssen wir aber auch die Strukturen weiterentwickeln und die Kinderkrankheiten abstellen.“ (skr)