Koalitionsstreit geht weiter – Lösung bis Ende Februar?

dpa

Potsdam (dpa) Der Krach in der rot-roten Brandenburger Koalition über die Verstärkung des Verfassungsschutzes könnte sich noch länger hinziehen. Staatskanzleichef Martin Gorholt (SPD) sagte am Mittwoch im Potsdamer Landtag: „Ich gehe davon aus, dass spätestens Ende Februar eine Einigung der Landesregierung erzielt worden ist.“ Er wolle den Fall nicht herunterspielen, sagte aber zugleich: „Wir haben eine voll handlungsfähige Landesregierung.“

Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hatte die Krise in der vergangenen Woche ausgelöst. Er will den Verfassungsschutz zum 1. März um 27 auf 120 Mitarbeiter aufstocken, insbesondere über eine Umschichtung nicht besetzter Polizeistellen.

Die Linke lehnt das ab und wirft ihm vor, er habe keinen entsprechenden Beschluss des Landtags. Sie fordert, dass die Ergebnisse des NSU-Untersuchungsausschusses in ein neues Verfassungsschutzgesetz einfließen. Kernanliegen der Linken ist dabei, den Einsatz von V-Leuten beim Verfassungsschutz zu begrenzen. Dazu soll ein Innenrevisor die Aktivitäten des Geheimdienstes überwachen und darüber an die Parlamentarische Kontrollkommission des Landtags berichten. Diie Koalitionäre konnten darüber in den bisherigen Verhandlungen noch keine Einigung erzielen. Daher erneuerte der Vorstand der Linke die Forderung am Dienstagabend.

Finanzminister Christian Görke (Linke) hatte Schröter vorgeworfen, er verstoße mit der Umschichtung von Stellen gegen die Haushaltsordnung. Dazu sagte der Staatskanzleichef: „Es gibt in der Tat zwischen dem Innenministerium und dem Finanzministerium unterschiedliche Interpretationen.“ Doch Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) unterstütze „ausdrücklich“ Schröters Pläne, weil extremistische Gruppierungen in den vergangenen Jahren Zulauf erfahren hätten. Eine grundsätzliche Einigung auf eine Aufstockung um 20 Stellen in kleiner Runde könne er nicht bestätigen. Woidke wollte sich zu dem Koalitionsstreit zunächst nicht äußern.

Linke-Fraktionschef Ralf Christoffers sagte dagegen, nach seiner Auffassung habe es bereits eine Einigung in kleiner Runde über die Notwendigkeit gegeben, die Ergebnisse des NSU-Untersuchungsausschusses aufzunehmen sowie über 20 zusätzliche Stellen. Zu den von Gorholt skizzierten Verhandlungen bis Ende Februar sagte Christoffers: „Der Zeitplan ist ambitioniert, aber machbar, wenn alle Beteiligten den Willen haben, eine Lösung herbeizuführen.“

Schröter zeigte sich ebenfalls grundsätzlich zuversichtlich, dass es eine Einigung geben könne. „Wenn man miteinander redet, lässt sich auch alles klären“, sagte er am Rande der Landtagssitzung der Deutschen Presse-Agentur. „Das bedeutet immer, dass beide Seiten aufeinander zugehen müssen.“