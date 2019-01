Ominöser Brief sorgt für Unruhe im Netz – bislang keine Anzeigen

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Ein in den sozialen Netzwerken kursierendes Schreiben über Männer, die angeblich Kinder ansprechen, sorgt seit Dienstag für Unruhe unter Eltern im Landkreis. Die Polizei kann die dort geschilderten Vorfälle bislang nicht bestätigen.

In dem Brief, der sich augenscheinlich an Klassenlehrer richtet, wird behauptet, dass es in der letzten Zeit im „gesamten Landkreis Oberhavel und im nördlichen Berliner Raum vermehrt Übergriffe von männlichen Personen auf Kinder und Schüler“ gegeben habe. Geschildert wird unter anderem, dass ein Mann sich gegenüber Kindern als Kriminalpolizist ausgebe und sie bitte, mit ihm zu gehen, weil den Eltern etwas passiert sei. In anderen Fällen biete ein geschminkter Mann mit Perücke den Kindern Geld an und behaupte, sie auf Wunsch der Mutter zu ihr zu bringen.

Reale Gefahr oder Panikmache im Netz durch das Verbreiten falscher Informationen? Polizeisprecherin Ariane Feierbach erklärte am Mittwoch auf Nachfrage, dass die beschriebenen Vorfälle der Polizei bislang nicht angezeigt worden sind. „Die Kriminalpolizei kennt auch nur das bei Facebook verbreitete Schreiben und prüft die Informationen nun. Bislang wissen wir aber nicht, wer den Brief in Umlauf gebracht und welche Schule ihn erhalten hat“, sagte Ariane Feierbach. Das Schreiben selbst enthält keine genaueren Angaben zu den angeblichen Tatorten und Tatzeiten. Ebenso bleibt offen, ob Kinder zu Schaden kamen oder wie sie reagiert haben.

Die Polizeisprecherin betonte, dass über derartige Strafanzeigen auch öffentlich informiert werde. Zuletzt hatte die Polizei am 18. Januar über einen ähnlich gelagerten Vorfall in Velten und in dieser Woche in Neuruppin berichtet. (til)