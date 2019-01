Stiftung reicht 11.111 Euro weiter

Simone Weber

Rathenow „Jede Bahn zählt“ - So lautete der Aufruf der Anne-Hennig-Ballhause-Stiftung zum Sponsorenschwimmen. Am 19. Januar stiegen die Unterstützer ins Wasser der Rathenower Schimmhalle. Jede gezogene Bahn brachte Sponsorengeld von 14 beteiligten Unternehmen der Stadt. Das Ergebnis steht jetzt fest. 321 Menschen schwammen 12.617 Bahnen, in Geld: 12.304,02 Euro. Die Stiftung reichte 11.111 Euro an die Stadtverwaltung weiter, damit diese ein Basketballfeld auf dem Rideplatz schaffen kann. Das ist das Ziel der Aktion.

„Wir hatten keine Erwartungen an eine bestimmte Spendensumme, die zusammen kommen sollte, und sind vom Ergebnis überwältigt. Die Atmosphäre in der Halle zum Sponsorenschwimmen war einfach toll“, so Gabriele Hennig. Am Dienstag überreichte der Stiftungsvorsitzende, Stefan Ballhause, dem Bürgermeister einen symbolischen Spendenscheck. „Das war ein tolles Event“, zollte Ronald Seeger seinen Respekt. Und Stadtplaner Jens Hubald erklärte: „Für die Errichtung der Ballsportanlage, Basketballplatz und zwei Beachvolleyballfelder, wird eine Summe von 61.000 Euro benötigt.“ Mit der neuen Spende sind bereits rund 20.000 Euro an Finanzmitteln dafür zusammengekommen. Der Rest fließt vom Landkreis im Rahmen des Förderprogramms „Goldener Plan“.