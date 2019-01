Unbekannte schlagen S-Bahnscheiben ein

dpa

Strausberg (dpa) Nachdem Unbekannte am S-Bahnhof Hegermühle in Strausberg mehrere Scheiben einer S-Bahn zerstört haben, sucht die Polizei nach Zeugen.

Vier Kinder oder Jugendliche schlugen nach Aussagen einer Zeugin am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr die S-Bahnscheiben ein, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Insgesamt wurden demnach 24 Scheiben an zwei Waggons einer S-Bahn der Linie S5 beschädigt.

Die Täter konnten flüchten, bevor die alarmierte Polizei eintraf. Unter einem Sitz in der S-Bahn fanden die Beamten einen Nothammer. Allerdings war den Angaben zufolge nicht klar, ob es sich um ein Tatwerkzeug handelte. Die Bundespolizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.