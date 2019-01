17-Jähriger am Bahnsteig vom Güterzug überrollt

Der Ort des Unglücks: Hier am Gleis 5 des Angermünder Bahnhofs sprang der 17-Jährige bei Einfahrt des Güterzuges auf das Gleis. © Foto: Oliver Voigt

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Ein 17-Jähriger ist am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr auf dem Angermünder Bahnhof von einem Güterzug überrollt worden. Zum genauen Hergang wird jetzt ermittelt.

Etliche Reisende hatten zu diesem Zeitpunkt am Gleis 5 auf den Regionalexpress 3 in Richtung Falkenberg gewartet. Augenzeugen, die nur wenige Meter von der Unglücksstelle standen, berichteten, dass der Jugendliche allein auf dem Bahnsteig lief. Beim Herannahen des Güterzuges habe er einen Schritt in Richtung Gleisbett gemacht. Der Lokführer hatte kurz vorher noch ein Warnsignal abgegeben, dann aber keine Chance, rechtzeitig zu bremsen. Die Durchfahrt des Güterzuges sei nicht durch den Lautsprecher angesagt worden, hieß es.

Rettungskräfte, Feuerwehrleute und Bundespolizisten konnten den Jugendlichen, der aus einem Dorf in der Uckermark stammte, nur noch tot von den Schienen holen. Ein Rucksack und Sachen, die der junge Mann bei sich trug, lagen verstreut neben den Gleisen. Die Sorge der Polizei und des Rettungsdienstes galt unmittelbar nach dem Unglück auch dem Zugführer.

„Der Bahnverkehr auf dem Gleis wird bis auf Weiteres gestoppt, bis der Güterzug weggefahren werden kann“, informierte der Einsatzleiter, Polizeihauptkommissar Kai Rumpel von der Bundespolizeiinspektion Angermünde. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgrund des Todesfalles von der Landespolizei und dem Kriminaldienst übernommen.