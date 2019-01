Beruhigter Bereich am Goethepark

Brückenbau beginnt: Die Brücke in Röntgental wird abgerissen und erneuert. Daher ist die Bahnhofstraße in den kommenden Wochen immer wieder gesperrt oder nur eingeschränkt zu befahren. © Foto: Sergej Scheibe

Andrea Linne

Panketal (MOZ) An sechs Fahrradbügeln, die die SPD-Fraktion zwischen dem Café in der Röntgentaler Bahnhofstraße und dem Goethepark aufstellen lassen wollte, entspann sich eine Diskussion um Verkehrsberuhigung. Nun sollen Möglichkeiten geprüft werden.

SPD-Fraktionsvorsitzende Ursula Gambal-Voß trug den Wunsch in der Gemeindevertretung vor. Außerdem untersetzte sie die Forderung nach mehr Verkehrsberuhigung in diesem sensiblen Bereich mit Fotos. Auf diesen waren Radbügel aus Metall zu sehen, die auf recht breiten Straßen oder an Straßenrändern aufgebaut waren. Ihr Ansinnen sei, ähnliche Barrikaden vor Hausnummer 81 zu errichten, um den Übergang für Kinder und Senioren oder Gehbehinderte zum Goethepark zu erleichtern. Der ist in Röntgental beliebtes Naherholungsziel, Bänke laden zum Ausruhen ein, Spielgeräte zum Toben. Da durch langwierige Bauarbeiten – erst wurde das Bahnhofsgebäude saniert, nun folgen Brückenarbeiten – auch Radabstellplätze fehlen, könne man so, begründete Gambal-Voss, auch dieses Problem angehen.

Die Theorie, führte sie weiter aus, begründe, dass bei Hindernissen langsamer gefahren werde. Der motorisierte Verkehr werde aufmerksam gemacht. Auch Fraktionskollege Olaf Mangold betonte, dass durch das Parken am Rand der Bahnhofstraße viel Bewegung am Bahnhof Röntgental herrsche. Die Verkehrssituation sei einfach schwierig. Durch den Café-Betrieb – im Sommer mit Freisitz – sowie die nahe Arztpraxis werde die Situation noch verschärft. Obwohl der Ortsbeirat Zepernick, dem er vorsteht, zuletzt das Ansinnen knapp ablehnte, sprach sich Mangold für eine Lösung aus.

Carola Wolschke vom Bündnis Panketal sah das ganz anders. Die Radbügel würden nichts verbessern, betonte sie. „Radbügel verstärken sogar noch die Unübersichtlichkeit“, begründete die Fraktionsvorsitzende ihre Kritik. Auch Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD) lehnte das Ansinnen der SPD-Fraktion ab. „Das ist gut gemeint“, sagte er. Bei einer größeren Straßenbreite wäre die Idee umsetzbar. Breit sei die Bahnhofstraße aber nicht.

Von einem Schildbürgerstreich sprach Matthias Horbank (Bündnis Panketal). Es seien mehr Radabstellplätze nötig, der Bedarf sei vorhanden. Kinder könnten aber nicht durch Radbügel sicherer die Straße zum Goethepark queren. Das sei ein Trugschluss. Deshalb schlug er vor, die Gemeindeverwaltung zu beauftragen, vor dem Haus 81 an der Bahnhofstraße Möglichkeiten der Verkehrsberuhigung zu prüfen und außerdem Radabstellplätze zu schaffen. Die Straßenverkehrsbehörde beim Landkreis solle außerdem beteiligt werden. Diesen Vorschlag nahm Ursula Gambal-Voß auf. Nachdem zuvor fast alle Beratungsgremien über Ortsentwicklungs- und Finanzausschuss den Antrag abgelehnt hatten, ging die Idee der Überarbeitung nun anstandslos in der Gemeindevertretung durch.

Zuvor hatte schon die Gemeindeverwaltung die Installation von Fahrradabstellanlagen im Straßenraum abgelehnt. Das Halteverbot vor Ort sei mit einer Quer-Absperrschranke versehen worden. Genau die wiederum hatte Dr. Hubert Hayek als „unsinnig“ kritisiert. Die Verwaltung betonte, dass damit das Parken unmöglich gemacht werde. Das bestehende Halteverbot solle damit besser durchgesetzt werden, „um eine Sichtbeziehung zum fließenden Verkehr herzustellen“. Der Fachdienst Verkehrsflächen lehnte die Radabstellbügel auch ab, weil die „Installation eines festen Hindernisses“ den überholenden Verkehr Richtung Bahnhof behindere. Der brauche Lücken zum Überholen. „Eine Installation von Radabstellanlagen auf einer der wenigen Haupterschließungsstraßen“ komme der Verkehrsgefährdung in Röntgental gleich.