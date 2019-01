Fehlende körperliche Bereitschaft

Matthias Braun

Hannover (MOZ) Die Handball-Frauen des Frankfurter HC haben am Sonntag das Spitzenspiel der Dritten Liga Nord beim Tabellenführer TV Hannover-Badenstedt mit 34:42 (17:22) verloren.Zwar bleibt der FHC weiter auf Rang 3, hat aber durch die vierte Saisonniederlage sechs Punkte Rückstand auf die Niedersachsen.

In einer temporeichen Anfangsphase mit schnellen Torerfolgen auf beiden Seiten hielten die Oderstädterinnen zunächst bis zum 7:7 in der achten Minute durch Kathleen Müller gut mit. Als sich im Spiel nach vorn aber immer mehr Fehler einschlichen, konnten die Gäste die Abwehrschwächen nicht mehr kompensieren. Somit ging der Spitzenreiter mit einem 6:1-Zwischenspurt bis zur 15. Spielminute mit 13:8 in Führung. „Da haben wir den Faden verloren, weil die körperliche Stabilität in der Deckung gefehlt hat“, monierte Wolfgang Pötzsch, Trainer der Frankfurterinnen.

Zwar konnten die FHC-Frauen den Vorsprung der Gastgeberinnen noch einmal auf 15:12 bis zur 19. Minute verringern, aber die Niedersachsen erhöhten bis zur Pause wieder auf 22:17. „Wir haben in der Abwehr alle Deckungsvarianten probiert, aber es hat alles nicht gefruchtet. Die physische Bereitschaft, gegen den Ballbesitz zu arbeiten, hat gefehlt“, stellte der Coach ernüchtert fest.

Insbesondere Kapitänin Kathleen Müller und Rückraumwerferin Saskia Nühse stemmten sich nach dem Wechsel noch einmal gegen die Niederlage und verkürzten bis zur 35. Minute auf 25:21. Der Tabellenführer spielte nun jedoch auch seine besser besetzte Bank aus und zog nach 40 Minuten uneinholbar auf 30:22 davon. Beste Werferinnen beim FHC waren Vanessa Plümer (9/4) sowie Saskia Nühse (8 Tore) und Kathleen Müller, die sieben Mal traf.

„Wir haben hier heute leider zu Recht verloren“, resümierte Cheftrainer Pötzsch. „Die schlechte Abwehrleistung und zu viele Technik- und Regelfehler im Angriff waren nicht zu kompensieren. Wenn man ein Drittel der Angriffe wegschmeißt und in der Abwehr Rückraumtreffer aus zehn bis elf Metern zulässt, dann kann man ein solches Spiel nicht gewinnen.“

Weiter sagte er: „34 Auswärtstore sollten für einen Sieg reichen, aber dann muss eben auch der Rest stimmen. Deshalb geht die Welt jetzt nicht unter und jammern hilft nicht. Wir werden das vernünftig analysieren und versuchen, es beim nächsten Mal besser zu machen. Bedanken möchte ich mich bei den vielen mitgereisten Fans, auch wenn wir dieren Erwartungen nicht erfüllen konnten“, richtete der 71-Jährige noch ein Wort an die lautstarken Anhänger, die in einem eigens organisierten Reisebus die Mannschaft nach Niedersachsen begleitet hatten.