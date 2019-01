Ruppiner Jugend demonstriert für mehr Klimaschutz

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die globale Bewegung für mehr Klimaschutz, „Fridays For Future“, erreicht nun auch Neuruppin. Morgen findet eine Demonstration von Schülern und Studenten auf dem Schulplatz statt.

Vor dem Alten Gymnasium wird es von 11 bis 13 Uhr um das Thema Klimaschutz gehen. Dazu ruft das Schüler- und Studierendenbündnis „Fridays For Future Neuruppin“ auf. Die Organisatoren erwarten rund 50 Teilnehmer und viele Redebeiträge in unterschiedlichen Formen, um auf die Problematik der Kohlenausstiegs-Debatte aufmerksam zu machen. Umweltaktivisten fordern seit Längerem einen sofortigen Kohleausstieg und den damit verbundenen Erhalt der Umwelt. Doch erst am vergangenen Freitag hatte die Kohlekommission der Bundesregierung empfohlen, den geplanten Kohleausstieg auf das Jahr 2038 zu vertagen.

Wer morgen selbst eine Rede halten möchte oder einen anderen Beitrag zur Demonstration hat, ist dazu eingeladen. Die „Fridays for Future“-Proteste finden eigentlich in der Unterrichtszeit statt. Das ist durchaus gewollt, um möglichst viel Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Die Bewegung geht auf die Initiative der 16-jährigen schwedischen Umweltaktivistin Greta Thunberg zurück.