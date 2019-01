MOZ

Bernau (MOZ) Ein oder mehrere Betrüger geben sich derzeit als Vertreter einer bekannten Versicherung aus. Die Täter meldeten sich an den Haustür älterer Menschen in Eberswalde und Bernau und erklärten, dass noch Versicherungsbeiträge nachzuzahlen wären. Der oder die Täter forderten von den Betroffenen die gemeinsame Durchsicht der Versicherungsunterlagen und „errechneten“ dabei einen angeblichen Rückstand. Darauf folgt die Forderung, den Rückstand sofort in bar zu begleichen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, fremden Personen an der Haustür Bargeld auszuhändigen. Auch sollten Unbekannte nicht in die Wohnung gebeten werden oder ihnen Einblick in persönliche Unterlagen gewährt werden. Häufig treten die Betrüger in ganz unterschiedlichen Rollen auf: Vom seriös gekleideten Geschäftsmann über Handwerker bis hin zur angeblichen Amtsperson.