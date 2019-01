Heimkosten höher als Rente

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Die Eigenanteile, die Bewohner beziehungsweise deren Angehörige zahlen müssen, steigen nicht nur in den Awo-Seniorenheimen der Region rapide an. Auch andere Träger in Strausberg und Umgebung erhöhen die Kosten. Besonders krass ist ein Beispiel aus Altlandsberg.

Als Rita Müller* im November 2018 ein Informationsschreiben des Seniorenzentrums „Am Röthsee“ in Altlandsberg erhielt, fiel sie aus allen Wolken. Darin wurde ihr angekündigt, dass der Zuzahlungsbeitrag für den Pflegeplatz ihrer Mutter ab 1. Februar 2019 von 1619 auf 2120 Euro monatlich steigt, während der Zuschuss der Pflegekasse – in diesem Fall im Pflegegrad 2 – konstant bei 770 Euro bleibt.

Der bisherige Eigenanteil sei mit der Rente ihrer Mutter gerade noch so zu leisten gewesen, mehr sei aber auf Dauer nicht drin, sagt Rita Müller, schon gar keine 500 Euro. „Für kurze Zeit könnten wir mit dem Ersparten meiner Mutter darüber hinwegkommen. Aber danach muss ich dann zahlen“, sagt die Fredersdorferin, die keine Geschwister hat, mit denen sie sich die Kosten teilen könnte. Sozialhilfe zu beantragen, komme für sie auch nicht in Frage. Dafür sei ihr Verdienst zu hoch. Als ihre Mutter 2014 in das neu eröffnete Seniorenheim zog, lag der Zuzahlungsbeitrag noch bei 1266 Euro. Jetzt sind es fast 900 mehr und für das nächste Jahr ist auch schon eine Steigerung angekündigt. Rita Müller fragt sich, wo die Entwicklung noch hingehen soll. „Wenn ich immer mehr dazuzahlen muss, wie soll ich dann für mich selbst im Alter etwas zurücklegen?“

Andreas Kaczynski erklärt die Steigerung vor allem mit höheren Personalkosten. Kaczynski ist Geschäftsführer der Paritätischen Gesellschaft für Pflege, Gesundheit und Sozialdienste (PGPGS gGmbH), von der das Altlandsberger Haus eine 100-prozentige Tochter ist. Die Gesellschaft habe sich der Paritätischen Tarifgemeinschaft angeschlossen, die mit Verdi zum 1. Januar 2019 einen Tarifvertrag habe. Der Vertrag werde in diesem Februar teilweise und im Februar 2020 vollständig umgesetzt. Der größte Treiber für die Erhöhung der Pflegekosten sei der Arbeitsmarkt. „Die Personalkosten sind in den vergangenen zwei, drei Jahren eklatant gestiegen, ich schätze um 30 Prozent. Die Mitarbeiter können jetzt Forderungen stellen, die auch berechtigt sind“, sagt er. Daher habe die Gesellschaft bereits im Vorgriff des Tarifvertrags Löhne angehoben, die Steigerungen aber bisher nicht weitergegeben. „Alle fordern höhere Gehälter für Pflegekräfte, aber weh tun darf es nicht.“ Die Lohnkosten niedrig zu halten, sei keine Lösung. „Dann bekommen wir keine Mitarbeiter mehr.“

Für den Frust von Rita Müller und anderen Leidtragenden hat Andreas Kaczynski „vollstes Verständnis“. Um dafür zu sorgen, dass die zu Pflegenden und ihre Angehörigen nicht an ihre finanzielle Schmerzgrenze gehen müssen, sei die Bundesregierung gefragt. „Eine Änderung und bessere Ausstattung der Pflegeversicherung muss dringend thematisiert werden. Eine Lösung wäre, wenn man den Eigenanteil bei einem bestimmten Beitrag deckelt – und die Pflegekassen tragen den Rest“, schlägt er vor. Wie die Awo auch unterstützt die Gesellschaft daher politische Initiativen, die eine Reform der Pflegeversicherung fordern.

Steigende Pflegekosten gibt es auch in anderen Einrichtungen, allerdings moderater als in Altlandsberg. Mussten in der ProCurand Seniorenresidenz Am Straussee für die Pflegegrade 2 bis 5 im Oktober 2017 noch Eigenanteile ab 1609 Euro gezahlt werden, sind es jetzt laut deren Internetseite 200 mehr. Die Eigenanteile im Strausberger Seniorenzentrum Dietrich Bonhoeffer, bisher für die Pflegegrade 2 bis 5 bei 1590 Euro liegend, sollen ab Februar um 140 Euro steigen, wie Einrichtungsleiter Enrico Barsch informiert. Die wesentlichen Beweggründe seien auch hier Tarifsteigerungen und ein landesweit vereinheitlichter Personalschlüssel für die Qualitätsbeauftragten. „Dadurch können wir in unserer Einrichtung mehr Personal für die Qualitätssicherung einsetzen, was zukünftig allen Bewohnern zugute kommen wird – und auf der anderen Seite die Personalkosten erhöht.“ Auch Barsch sieht die Bundespolitik in der Verantwortung. „Steigende Ausgaben müssen refinanziert werden. Solange die Anteile der Pflegekassen nicht steigen oder das System grundsätzlich umgebaut wird, zum Beispiel auf eine Vollkaskoversicherung, werden die Kosten die Bewohner tragen beziehungsweise auch immer mehr die Sozialämter“, sagt er. Das sei ein politisches Thema und in der Diskussion, „zum Leidwesen der Bewohner noch ohne Ergebnisse“.

*Name geändert